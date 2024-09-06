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В Тульской области ликвидировали открытое горение на складе

В Тульской области ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 06.09.2024

В Тульской области ликвидировали открытое горение на складе

Открытое горение ликвидировано на складе в Тульской области в Узловском районе, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T03:43

2024-09-06T03:43

2024-09-06T03:48

происшествия

тульская область

узловский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дмитрий миляев

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на складе в Тульской области в Узловском районе, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.В четверг в МЧС РФ сообщили о возгорании строящегося цеха на площади 1 тысячи "квадратов" в Тульской области. Позже в ведомстве уточнили, что площадь пожара выросла до 2 тысяч квадратных метров, внутри здания находятся бочки с моторным маслом. Для помощи в тушении привлечен пожарный поезд. Возгорание было локализовано, пострадавших, как сообщал начальник ГУМЧС России по Тульской области Алексей Павлов, нет, удалось отстоять три производственных здания. Позже врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев прибыл на место пожара."В Тульской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Огнеборцы не допустили распространения огня на соседние 3 производственных здания. На месте пожара превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено. Пострадавших нет", - говорится в сообщении МЧС РФ.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

тульская область

узловский район

россия

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происшествия, тульская область, узловский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий миляев