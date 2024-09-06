Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах главы Башкирии в первый день приблизилась к 30 процентам - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:51 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/golosovanie-1971181936.html
Явка на выборах главы Башкирии в первый день приблизилась к 30 процентам
Явка на выборах главы Башкирии в первый день приблизилась к 30 процентам - РИА Новости, 06.09.2024
Явка на выборах главы Башкирии в первый день приблизилась к 30 процентам
Явка избирателей в первый день голосования на выборах главы Башкирии составила 29,41%, сообщил журналистам заместитель председателя избиркома региона Марат... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:51
2024-09-06T20:51
политика
радий хабиров
иван сухарев
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576344342_106:0:3370:1836_1920x0_80_0_0_6d96f15d865d9142416a6db257770eb6.jpg
УФА, 6 сен - РИА Новости. Явка избирателей в первый день голосования на выборах главы Башкирии составила 29,41%, сообщил журналистам заместитель председателя избиркома региона Марат Гадилов. "На сегодняшний день зарегистрировано 2 миллиона 970 тысяч избирателей, в первый день голосования свои голоса отдали 873 373 человек, что составляет 29,41% от общего числа избирателей", - сказал на брифинге Гадилов. Он отметил, что самая большая явка была в Балтачевском, Салаватском и Зианчуринском районах региона. "На данный момент обращений и жалоб, свидетельствующих о возможных нарушениях в ходе голосования, не поступало", - добавил Гадилов. В Башкирии 6, 7 и 8 сентября проходят выборы главы республики, дополнительные выборы депутата госсобрания-курултая региона в Уфимском одномандатном округе и выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в нескольких районах республики. На пост главы Башкортостана претендуют пять кандидатов от всех парламентских партий: Радий Хабиров, Артур Шайнуров, Владимир Нагорный, Иван Сухарев и Ильшат Тимерьянов.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576344342_758:0:3130:1779_1920x0_80_0_0_eb77c034722b5c89f4a0216c6da60da1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, радий хабиров, иван сухарев, выборы в россии — 2024
Политика, Радий Хабиров, Иван Сухарев, Выборы в России — 2024
Явка на выборах главы Башкирии в первый день приблизилась к 30 процентам

Явка на выборах главы Башкирии в первый день голосования составила 29,41%

© Depositphotos.com / Eugene_RШихан Куштау
Шихан Куштау - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Depositphotos.com / Eugene_R
Шихан Куштау. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 6 сен - РИА Новости. Явка избирателей в первый день голосования на выборах главы Башкирии составила 29,41%, сообщил журналистам заместитель председателя избиркома региона Марат Гадилов.
"На сегодняшний день зарегистрировано 2 миллиона 970 тысяч избирателей, в первый день голосования свои голоса отдали 873 373 человек, что составляет 29,41% от общего числа избирателей", - сказал на брифинге Гадилов.
Он отметил, что самая большая явка была в Балтачевском, Салаватском и Зианчуринском районах региона.
"На данный момент обращений и жалоб, свидетельствующих о возможных нарушениях в ходе голосования, не поступало", - добавил Гадилов.
В Башкирии 6, 7 и 8 сентября проходят выборы главы республики, дополнительные выборы депутата госсобрания-курултая региона в Уфимском одномандатном округе и выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в нескольких районах республики. На пост главы Башкортостана претендуют пять кандидатов от всех парламентских партий: Радий Хабиров, Артур Шайнуров, Владимир Нагорный, Иван Сухарев и Ильшат Тимерьянов.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
ПолитикаРадий ХабировИван СухаревВыборы в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала