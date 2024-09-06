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Явка на выборах главы Башкирии в первый день приблизилась к 30 процентам

Явка на выборах главы Башкирии в первый день приблизилась к 30 процентам - РИА Новости, 06.09.2024

Явка на выборах главы Башкирии в первый день приблизилась к 30 процентам

Явка избирателей в первый день голосования на выборах главы Башкирии составила 29,41%, сообщил журналистам заместитель председателя избиркома региона Марат... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T20:51

2024-09-06T20:51

2024-09-06T20:51

политика

радий хабиров

иван сухарев

выборы в россии — 2024

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УФА, 6 сен - РИА Новости. Явка избирателей в первый день голосования на выборах главы Башкирии составила 29,41%, сообщил журналистам заместитель председателя избиркома региона Марат Гадилов. "На сегодняшний день зарегистрировано 2 миллиона 970 тысяч избирателей, в первый день голосования свои голоса отдали 873 373 человек, что составляет 29,41% от общего числа избирателей", - сказал на брифинге Гадилов. Он отметил, что самая большая явка была в Балтачевском, Салаватском и Зианчуринском районах региона. "На данный момент обращений и жалоб, свидетельствующих о возможных нарушениях в ходе голосования, не поступало", - добавил Гадилов. В Башкирии 6, 7 и 8 сентября проходят выборы главы республики, дополнительные выборы депутата госсобрания-курултая региона в Уфимском одномандатном округе и выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в нескольких районах республики. На пост главы Башкортостана претендуют пять кандидатов от всех парламентских партий: Радий Хабиров, Артур Шайнуров, Владимир Нагорный, Иван Сухарев и Ильшат Тимерьянов.

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политика, радий хабиров, иван сухарев, выборы в россии — 2024