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В Москве закрылись избирательные участки после первого дня голосования - РИА Новости, 06.09.2024
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20:44 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/golosovanie-1971181146.html
В Москве закрылись избирательные участки после первого дня голосования
В Москве закрылись избирательные участки после первого дня голосования - РИА Новости, 06.09.2024
В Москве закрылись избирательные участки после первого дня голосования
Избирательные участки закрылись после первого дня голосования на выборах депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:44
2024-09-06T20:44
политика
тинао
московская городская дума
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Избирательные участки закрылись после первого дня голосования на выборах депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Голосование будет проходить три дня, оно началось 6 сентября, основным днем станет 8 сентября. Всего в столице работает 1440 избирательных участков, отдать свой голос на них москвичи могут на протяжении трех дней - с 6 по 8 сентября с 8.00 до 20.00. Несколько участков открыты в больницах и СИЗО. На участках избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования. В ходе этой избирательной кампании на голосование с помощью бумажного бюллетеня впервые нужно было подавать заявку. Почти на каждом участке ведется видеонаблюдение, исключением стали несколько участков в воинских частях, где вместо видеонаблюдения ведется видеофиксация. Также видеофиксация будет применена в медучреждениях и следственных изоляторах. Трансляции не будет в открытом доступе, однако доступ к ней получат кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению за выборами. Трансляция будет идти в круглосуточном режиме все три дня голосования с момента открытия участков и до завершения работы участковых комиссий. Всего на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва выдвинулись 389 человек, а зарегистрирован 281 кандидат. В среднем это более шести претендентов на мандат. На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в ТиНАО и Куркино выдвинулось 543 кандидата, а зарегистрировано 427 человек.
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политика, тинао, московская городская дума, выборы в россии — 2024
Политика, ТиНАО, Московская городская дума, Выборы в России — 2024
В Москве закрылись избирательные участки после первого дня голосования

Избирательные участки закрылись после первого на выборах в Мосгордуму

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Избирательные участки закрылись после первого дня голосования на выборах депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино.
Голосование будет проходить три дня, оно началось 6 сентября, основным днем станет 8 сентября. Всего в столице работает 1440 избирательных участков, отдать свой голос на них москвичи могут на протяжении трех дней - с 6 по 8 сентября с 8.00 до 20.00. Несколько участков открыты в больницах и СИЗО.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
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Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
На участках избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования. В ходе этой избирательной кампании на голосование с помощью бумажного бюллетеня впервые нужно было подавать заявку.
Почти на каждом участке ведется видеонаблюдение, исключением стали несколько участков в воинских частях, где вместо видеонаблюдения ведется видеофиксация. Также видеофиксация будет применена в медучреждениях и следственных изоляторах. Трансляции не будет в открытом доступе, однако доступ к ней получат кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению за выборами. Трансляция будет идти в круглосуточном режиме все три дня голосования с момента открытия участков и до завершения работы участковых комиссий.
Всего на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва выдвинулись 389 человек, а зарегистрирован 281 кандидат. В среднем это более шести претендентов на мандат. На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в ТиНАО и Куркино выдвинулось 543 кандидата, а зарегистрировано 427 человек.
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы
Вчера, 16:41
 
ПолитикаТиНАОМосковская городская думаВыборы в России — 2024
 
 
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