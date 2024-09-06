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ВЦИОМ: старшее поколение голосует на выборах активнее остальных - РИА Новости, 06.09.2024
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20:11 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/golosovanie-1971177274.html
ВЦИОМ: старшее поколение голосует на выборах активнее остальных
ВЦИОМ: старшее поколение голосует на выборах активнее остальных - РИА Новости, 06.09.2024
ВЦИОМ: старшее поколение голосует на выборах активнее остальных
Старшее поколение голосует на выборах активнее остальных, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фадеев. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:11
2024-09-06T20:11
политика
москва
валерий фадеев
московская городская дума
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Старшее поколение голосует на выборах активнее остальных, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фадеев. "Сегодня наиболее активно голосует старшее поколение. Те, кто считают это своим гражданским догом, кто голосует каждый раз, когда объявляются выборы, те, кто включен в повестку дня", - рассказал он журналистам в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. Фадеев отметил, что старшее поколение около четырех часов в день проводит при включенном телевизоре и считается главным потребителем новостей. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
https://ria.ru/20240906/vybory-1971147332.html
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политика, москва, валерий фадеев, московская городская дума
Политика, Москва, Валерий Фадеев, Московская городская дума
ВЦИОМ: старшее поколение голосует на выборах активнее остальных

Глава ВЦИОМ Фадеев: старшее поколение голосует на выборах активнее остальных

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкИзбиратели голосуют на выборах
Избиратели голосуют на выборах - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Избиратели голосуют на выборах. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Старшее поколение голосует на выборах активнее остальных, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фадеев.
"Сегодня наиболее активно голосует старшее поколение. Те, кто считают это своим гражданским догом, кто голосует каждый раз, когда объявляются выборы, те, кто включен в повестку дня", - рассказал он журналистам в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.
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Фадеев отметил, что старшее поколение около четырех часов в день проводит при включенном телевизоре и считается главным потребителем новостей.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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