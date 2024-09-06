https://ria.ru/20240906/golosovanie-1971118053.html

Голосование на выборах в Москве проходит штатно

Голосование на выборах в Москве проходит штатно - РИА Новости, 06.09.2024

Голосование на выборах в Москве проходит штатно

Голосование на выборах в Москве проходит штатно, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова на брифинге в Общественном штабе по... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:12

2024-09-06T17:12

2024-09-06T17:12

политика

москва

ольга кириллова

мосгоризбирком

московская городская дума

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Голосование на выборах в Москве проходит штатно, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова на брифинге в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. "Само голосование идет ровно, никаких к нам не поступало жалоб на сбой систем, на работу наших комиссий", - рассказала Кириллова. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.

https://ria.ru/20240802/vybory-1963504237.html

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политика, москва, ольга кириллова, мосгоризбирком, московская городская дума, выборы в россии — 2024