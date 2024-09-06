https://ria.ru/20240906/golosovanie-1971118053.html
Голосование на выборах в Москве проходит штатно
Голосование на выборах в Москве проходит штатно - РИА Новости, 06.09.2024
Голосование на выборах в Москве проходит штатно
Голосование на выборах в Москве проходит штатно, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова на брифинге в Общественном штабе по... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:12
2024-09-06T17:12
2024-09-06T17:12
политика
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ольга кириллова
мосгоризбирком
московская городская дума
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Голосование на выборах в Москве проходит штатно, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова на брифинге в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. "Само голосование идет ровно, никаких к нам не поступало жалоб на сбой систем, на работу наших комиссий", - рассказала Кириллова. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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политика, москва, ольга кириллова, мосгоризбирком, московская городская дума, выборы в россии — 2024
Политика, Москва, Ольга Кириллова, Мосгоризбирком, Московская городская дума, Выборы в России — 2024
Голосование на выборах в Москве проходит штатно
Глава Мосгоризбиркома Кириллова: голосование на выборах в Москве проходит штатно
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Голосование на выборах в Москве проходит штатно, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова на брифинге в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.
"Само голосование идет ровно, никаких к нам не поступало жалоб на сбой систем, на работу наших комиссий", - рассказала Кириллова.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.