https://ria.ru/20240906/golosovanie-1971116811.html

В Москве число проголосовавших онлайн приблизилось к 1,5 миллиона

В Москве число проголосовавших онлайн приблизилось к 1,5 миллиона - РИА Новости, 06.09.2024

В Москве число проголосовавших онлайн приблизилось к 1,5 миллиона

Количество проголосовавших онлайн на выборах в Москве приближается к 1,5 миллионам, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:04

2024-09-06T17:04

2024-09-06T17:04

политика

москва

ольга кириллова

мосгоризбирком

московская городская дума

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Количество проголосовавших онлайн на выборах в Москве приближается к 1,5 миллионам, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. "Сейчас у нас количество тех, кто голосовал онлайн приближается к 1,5 миллионам", - рассказал Ковалев. Как в свою очередь добавила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, по состоянию на 15.00 количество выданных бюллетеней составляет 1,4 миллиона. "Выдано на 15 часов, если даже округляем, 1 миллион 400 тысяч бюллетеней. Бумажных бюллетеней из всего этого объема - 25238", - рассказала Кириллова. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.

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политика, москва, ольга кириллова, мосгоризбирком, московская городская дума, выборы в россии — 2024