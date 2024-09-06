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Началось онлайн голосование на выборах в Мосгордуму
Началось онлайн голосование на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 06.09.2024
Началось онлайн голосование на выборах в Мосгордуму
Более 100 тысяч человек проголосовали онлайн за первые минуты голосования на выборах в Московскую городскую думу, следует из данных сервиса по наблюдению за... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T08:23
2024-09-06T08:23
2024-09-06T09:35
московская городская дума
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Более 100 тысяч человек проголосовали онлайн за первые минуты голосования на выборах в Московскую городскую думу, следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием."Выдано бюллетеней - 168 654, получено бюллетеней - 160 409", - говорится в сообщении.Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни пройдут досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится с 8.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.
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московская городская дума, выборы в россии — 2024, москва, политика
Московская городская дума, Выборы в России — 2024, Москва, Политика
Началось онлайн голосование на выборах в Мосгордуму
Более 100 тысяч человек проголосовали онлайн за первые минуты голосования