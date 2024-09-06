https://ria.ru/20240906/golikova-1971034947.html

Голикова рассказала о работе НМИЦ хирургии имени Вишневского

Голикова рассказала о работе НМИЦ хирургии имени Вишневского - РИА Новости, 06.09.2024

Голикова рассказала о работе НМИЦ хирургии имени Вишневского

Ежегодно более 40 тысяч пациентов из России и из-за рубежа получают помощь в НМИЦ хирургии имени Вишневского, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:19

2024-09-06T13:19

2024-09-06T13:19

общество

здоровье - общество

россия

европа

северная африка

татьяна голикова

нмиц хирургии имени а.в. вишневского

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Ежегодно более 40 тысяч пациентов из России и из-за рубежа получают помощь в НМИЦ хирургии имени Вишневского, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "Сегодня ежегодно центр оказывает медицинскую помощь более 40 тысячам граждан нашей страны, Содружества независимых государств Европы, Северной Африки. Нам –санкция, а у нас ничего не меняется. Потому что мы милосердные, потому что для нас нет ничего важнее, чем человеческая жизнь", - сказала Голикова в ходе торжественного ученого совета, посвященного 80-летию ФГБУ "НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского" Минздрава РФ. По словам вице-премьера, центр может провести более 10 тысяч высокотехнологичных операций, более 3 тысяч телемедицинских консультаций и консилиумов. В 2024 году Национальный медицинский исследовательский центр имени Вишневского отмечает 80-летие с момента его создания. Как отметили в пресс-службе центра, сегодня НМИЦ координирует хирургическое направление по всей стране. Под руководством директора центра, главного хирурга и эндоскописта Минздрава РФ Амирана Ревишвили удалось наладить работу с хирургическими отделениями медицинских организаций всех субъектов страны. Завешается строительство Центра новых медицинских технологий, где будут представлены современные направления в аритмологии, кардиохирургии, онкологии, урологии, генетике.

https://ria.ru/20240906/alekyan-1970979729.html

россия

европа

северная африка

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общество, здоровье - общество, россия, европа, северная африка, татьяна голикова, нмиц хирургии имени а.в. вишневского