https://ria.ru/20240906/glava-1971034578.html

Глава СПЧ оценил эффективность электронного голосования

Глава СПЧ оценил эффективность электронного голосования - РИА Новости, 06.09.2024

Глава СПЧ оценил эффективность электронного голосования

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев проголосовал на избирательном участке через электронный... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:17

2024-09-06T13:17

2024-09-06T13:17

политика

здоровье - общество

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абакан

анадырь

валерий фадеев

госдума рф

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев проголосовал на избирательном участке через электронный терминал и отметил, что это эффективнее и быстрее, чем с бумажными бюллетенями. "Каждый человек должен иметь возможность проголосовать, реализовать свое конституционное право. Я пришел узнать, как это делается (проходит голосование на участке через электронный терминал - ред.). Делается это очень быстро, эффективно и быстрее, чем это делается с бюллетенями... Я удивлён, насколько всё эффективно и быстро происходит", - сказал глава СПЧ журналистам. В Единый день голосования с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы руководителей двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240802/vybory-1963504237.html

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политика, здоровье - общество, россия, абакан, анадырь, валерий фадеев, госдума рф