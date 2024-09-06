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Глава СПЧ оценил эффективность электронного голосования - РИА Новости, 06.09.2024
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13:17 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/glava-1971034578.html
Глава СПЧ оценил эффективность электронного голосования
Глава СПЧ оценил эффективность электронного голосования - РИА Новости, 06.09.2024
Глава СПЧ оценил эффективность электронного голосования
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев проголосовал на избирательном участке через электронный... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:17
2024-09-06T13:17
политика
здоровье - общество
россия
абакан
анадырь
валерий фадеев
госдума рф
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев проголосовал на избирательном участке через электронный терминал и отметил, что это эффективнее и быстрее, чем с бумажными бюллетенями. "Каждый человек должен иметь возможность проголосовать, реализовать свое конституционное право. Я пришел узнать, как это делается (проходит голосование на участке через электронный терминал - ред.). Делается это очень быстро, эффективно и быстрее, чем это делается с бюллетенями... Я удивлён, насколько всё эффективно и быстро происходит", - сказал глава СПЧ журналистам. В Единый день голосования с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы руководителей двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
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политика, здоровье - общество, россия, абакан, анадырь, валерий фадеев, госдума рф
Политика, Здоровье - Общество, Россия, Абакан, Анадырь, Валерий Фадеев, Госдума РФ
Глава СПЧ оценил эффективность электронного голосования

Глава СПЧ Фадеев отметил эффективность электронного голосования на выборах

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкИзбиратели голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве с помощью терминалов
Избиратели голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве с помощью терминалов - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Избиратели голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве с помощью терминалов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев проголосовал на избирательном участке через электронный терминал и отметил, что это эффективнее и быстрее, чем с бумажными бюллетенями.
"Каждый человек должен иметь возможность проголосовать, реализовать свое конституционное право. Я пришел узнать, как это делается (проходит голосование на участке через электронный терминал - ред.). Делается это очень быстро, эффективно и быстрее, чем это делается с бюллетенями... Я удивлён, насколько всё эффективно и быстро происходит", - сказал глава СПЧ журналистам.
В Единый день голосования с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы руководителей двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
 
ПолитикаЗдоровье - ОбществоРоссияАбаканАнадырьВалерий ФадеевГосдума РФ
 
 
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