https://ria.ru/20240906/glava-1970984335.html

Глава Минобороны Британии назвал главным приоритетом помощь Украине

Глава Минобороны Британии назвал главным приоритетом помощь Украине - РИА Новости, 06.09.2024

Глава Минобороны Британии назвал главным приоритетом помощь Украине

Глава минобороны Британии Джон Хили, несмотря на то, что страна сталкивается с серьезными проблемами в военной сфере, заявил, что его главным приоритетом в... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T10:12

2024-09-06T10:12

2024-09-06T10:12

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джон хили

сергей лавров

нато

politico

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава минобороны Британии Джон Хили, несмотря на то, что страна сталкивается с серьезными проблемами в военной сфере, заявил, что его главным приоритетом в работе будет оказание "непоколебимой" поддержки Украине. Как заявил Хили в интервью изданию Politico, помощь Киеву является для него "приоритетом номер один". При этом он отметил, что уверен, что новое правительство лейбористов сможет выполнить обязательство по увеличению расходов на оборону и "принять решения, которые позволят нам разработать долгосрочный план по улучшению оснащения наших сил для того, чтобы сражаться и сдерживать угрозы, с которыми мы сталкиваемся". Однако он добавил, что это "не произойдет в одночасье" из-за "наследия последних 14 лет, которое, безусловно, ... хуже, чем мы думали". В июле Хили заявлял, что вооруженные силы королевства сталкиваются с рядом серьезных проблем. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240723/britaniya-1961362683.html

https://ria.ru/20240823/britaniya-1967919938.html

украина

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в мире, украина, россия, киев, джон хили, сергей лавров, нато, politico