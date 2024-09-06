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Федцентр вложит в геологоразведку в Хабаровском крае 10,6 млрд рублей - РИА Новости, 06.09.2024
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
15:17 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/geologorazvedka-1971077423.html
Федцентр вложит в геологоразведку в Хабаровском крае 10,6 млрд рублей
Федцентр вложит в геологоразведку в Хабаровском крае 10,6 млрд рублей - РИА Новости, 06.09.2024
Федцентр вложит в геологоразведку в Хабаровском крае 10,6 млрд рублей
До 2030 года федеральный центр вложит в геологоразведку Хабаровского края 10,6 миллиарда рублей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:17
2024-09-06T15:17
хабаровский край
россия
владивосток
дмитрий демешин
евгений петров (писатель)
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. До 2030 года федеральный центр вложит в геологоразведку Хабаровского края 10,6 миллиарда рублей, сообщает правительство региона. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин на ВЭФ-2024 провел переговоры с руководителем Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгением Петровым. Стороны обсудили перспективы развития геологоразведки в крае и приняли ряд соглашений. "Министерство природных ресурсов России рассмотрело направленные правительством края предложения и на их основе был сформирован перечень объектов геологоразведочных работ на территории Хабаровского края на период до 2030 года. В него вошли 22 позиции, планируемые к финансированию за счет федерального бюджета на общую сумму 10,6 миллиарда рублей", - сообщает правительство региона. В правительстве отметили, что горнодобывающая отрасль – одна из флагманских отраслей экономики Хабаровского края. Основу минерально-сырьевой базы составляют месторождения драгоценных металлов, олова и меди. Ключевым полезным ископаемым в регионе остается золото. "Президент России Владимир Путин поручил регионам ДФО усилить развитие минерально-сырьевой базы. Правительство Хабаровского края включило формирование эффективной системы воспроизводства и использования минерально-сырьевой базы региона в список приоритетных целей. На современном этапе и в долгосрочной перспективе стоит задача поддержать ежегодную добычу золота на уровне 27-29 тонн", – рассказал Демешин на встрече. Наиболее перспективным объектом глава региона назвал участок Попутный Бекчинского золоторудно-россыпного узла. Потенциальный недропользователь объекта - градо- и системообразующее предприятие AO "Многовершинное". По данным правительства региона, в перечне объектов геологоразведочных работ на территории Хабаровского края на 2025 год запланировано проведение ряда работ общей стоимостью свыше 1,9 миллиарда рублей, из них на проведение поисковых работ на рудное золото планируется потратить около 413 миллионов рублей. Демешин на встрече предложил также рассмотреть возможность оптимизации сроков предоставления лицензий на пользование недрами и сокращение сроков вовлечения месторождений в разработку. С 2015 по 2023 год в Хабаровском крае было реализовано 14 госконтрактов на производство геологоразведочных работ на сумму около 2,8 миллиарда рублей. За последние три года расходы недропользователей на проведение геологоразведочных работ в крае в среднем составляли 5,8 миллиарда. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240906/soglashenie-1971047856.html
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россия, владивосток, дмитрий демешин, евгений петров (писатель), федеральное агентство по недропользованию (роснедра), вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Хабаровский край, Россия, Владивосток, Дмитрий Демешин, Евгений Петров (писатель), Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)

Федцентр вложит в геологоразведку в Хабаровском крае 10,6 млрд рублей

© Фото : Официальный сайт Хабаровского края, Губернатора и Правительства Хабаровского края/Андрей ТерехинФедеральный центр вложит в геологоразведку в Хабаровском крае 10,6 млрд руб
Федеральный центр вложит в геологоразведку в Хабаровском крае 10,6 млрд руб - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : Официальный сайт Хабаровского края, Губернатора и Правительства Хабаровского края/Андрей Терехин
Федеральный центр вложит в геологоразведку в Хабаровском крае 10,6 млрд руб
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. До 2030 года федеральный центр вложит в геологоразведку Хабаровского края 10,6 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.
Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин на ВЭФ-2024 провел переговоры с руководителем Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгением Петровым. Стороны обсудили перспективы развития геологоразведки в крае и приняли ряд соглашений.
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"Министерство природных ресурсов России рассмотрело направленные правительством края предложения и на их основе был сформирован перечень объектов геологоразведочных работ на территории Хабаровского края на период до 2030 года. В него вошли 22 позиции, планируемые к финансированию за счет федерального бюджета на общую сумму 10,6 миллиарда рублей", - сообщает правительство региона.
В правительстве отметили, что горнодобывающая отрасль – одна из флагманских отраслей экономики Хабаровского края. Основу минерально-сырьевой базы составляют месторождения драгоценных металлов, олова и меди. Ключевым полезным ископаемым в регионе остается золото.
"Президент России Владимир Путин поручил регионам ДФО усилить развитие минерально-сырьевой базы. Правительство Хабаровского края включило формирование эффективной системы воспроизводства и использования минерально-сырьевой базы региона в список приоритетных целей. На современном этапе и в долгосрочной перспективе стоит задача поддержать ежегодную добычу золота на уровне 27-29 тонн", – рассказал Демешин на встрече.
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Наиболее перспективным объектом глава региона назвал участок Попутный Бекчинского золоторудно-россыпного узла. Потенциальный недропользователь объекта - градо- и системообразующее предприятие AO "Многовершинное".
По данным правительства региона, в перечне объектов геологоразведочных работ на территории Хабаровского края на 2025 год запланировано проведение ряда работ общей стоимостью свыше 1,9 миллиарда рублей, из них на проведение поисковых работ на рудное золото планируется потратить около 413 миллионов рублей.
Демешин на встрече предложил также рассмотреть возможность оптимизации сроков предоставления лицензий на пользование недрами и сокращение сроков вовлечения месторождений в разработку.
С 2015 по 2023 год в Хабаровском крае было реализовано 14 госконтрактов на производство геологоразведочных работ на сумму около 2,8 миллиарда рублей. За последние три года расходы недропользователей на проведение геологоразведочных работ в крае в среднем составляли 5,8 миллиарда.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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Хабаровский крайРоссияВладивостокДмитрий ДемешинЕвгений Петров (писатель)Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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