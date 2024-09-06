https://ria.ru/20240906/general-1970947055.html
Британский генерал лишился звания из-за приставания к девушке
Британский генерал лишился звания из-за приставания к девушке - РИА Новости, 06.09.2024
Британский генерал лишился звания из-за приставания к девушке
Британский генерал-майор, несший гроб умершего супруга покойной королевы Елизаветы II принца Филиппа, лишился своего звания из-за приставания к девушке в пьяном РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T03:30
2024-09-06T03:30
2024-09-06T03:36
в мире
великобритания
афганистан
елизавета ii
филипп (король бельгии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830737520_313:0:2462:1209_1920x0_80_0_0_d8d0c6bc6cb768fcf756efe2e8f10d59.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Британский генерал-майор, несший гроб умершего супруга покойной королевы Елизаветы II принца Филиппа, лишился своего звания из-за приставания к девушке в пьяном виде, пишет газета Independent. По информации издания, бывший генерал-майор Джеймс Роддис признался, что поцеловал девушку в губы без ее согласия, когда возглавлял зарубежную военную делегацию. Как утверждает сторона обвинения, Роддис выпивал с членами делегации, потом переместился в ресторан, а затем — в караоке-бар, где стал трогать за волосы некую девушку, что попало на видео, а затем поцеловал ее. "Это поведение, продолжавшееся несколько минут, привело к обрушению карьеры, на созидание которой он потратил 30 лет — выдающейся карьеры, за которую он получил множество наград. Он не понимал, что она хотела, чтобы он остановился, а когда он попытался поцеловать ее и ничего не получил в ответ, то <...> извинился", — приводит газета слова защиты Роддиса. Как пишет СМИ, в июле Роддис подал в отставку по собственному желанию. По данным Independent, офицер был награжден рыцарским Орденом Британской империи и орденом "За выдающиеся заслуги", дважды был удостоен Королевского похвального отличия за выдающиеся заслуги. До недавнего времени он был ответственным за стратегию при Стратегическом командовании вооруженных сил Великобритании, а в 2014 году был командиром одного из шотландских батальонов, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане. Как отмечает газета, в четверг Роддиса приговорили военным трибуналом за инцидент к шести месяцам лишения свободы условно.
https://ria.ru/20240705/yaponiya-1957693065.html
https://ria.ru/20240716/italija-1960021065.html
великобритания
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830737520_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7b083de8cb95d768a90c247f5fd3fcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, афганистан, елизавета ii, филипп (король бельгии)
В мире, Великобритания, Афганистан, Елизавета II, Филипп (король Бельгии)
Британский генерал лишился звания из-за приставания к девушке
Independent: британский генерал-майор лишился звания из-за приставания к девушке
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
Британский генерал-майор, несший гроб умершего супруга покойной королевы Елизаветы II принца Филиппа, лишился своего звания из-за приставания к девушке в пьяном виде, пишет газета Independent
.
По информации издания, бывший генерал-майор Джеймс Роддис признался, что поцеловал девушку в губы без ее согласия, когда возглавлял зарубежную военную делегацию. Как утверждает сторона обвинения, Роддис выпивал с членами делегации, потом переместился в ресторан, а затем — в караоке-бар, где стал трогать за волосы некую девушку, что попало на видео, а затем поцеловал ее.
"Это поведение, продолжавшееся несколько минут, привело к обрушению карьеры, на созидание которой он потратил 30 лет — выдающейся карьеры, за которую он получил множество наград. Он не понимал, что она хотела, чтобы он остановился, а когда он попытался поцеловать ее и ничего не получил в ответ, то <...> извинился", — приводит газета слова защиты Роддиса. Как пишет СМИ, в июле Роддис подал в отставку по собственному желанию.
По данным Independent, офицер был награжден рыцарским Орденом Британской империи и орденом "За выдающиеся заслуги", дважды был удостоен Королевского похвального отличия за выдающиеся заслуги. До недавнего времени он был ответственным за стратегию при Стратегическом командовании вооруженных сил Великобритании, а в 2014 году был командиром одного из шотландских батальонов, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане
.
Как отмечает газета, в четверг Роддиса приговорили военным трибуналом за инцидент к шести месяцам лишения свободы условно.