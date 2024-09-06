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Подмосковные игроки адаптивного футбола поборются в турнире "Стальная воля"
Подмосковные игроки адаптивного футбола поборются в турнире "Стальная воля" - РИА Новости, 06.09.2024
Подмосковные игроки адаптивного футбола поборются в турнире "Стальная воля"
Сборные команды по адаптивному футболу Подмосковья поборются за медали во втором этапе Всероссийских соревнований "Стальная воля", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T18:38
2024-09-06T18:38
2024-09-06T18:42
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сборные команды по адаптивному футболу Подмосковья поборются за медали во втором этапе Всероссийских соревнований "Стальная воля", сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Сборные региона представлены в трех дисциплинах: футбол лиц с заболеванием церебральным параличом и мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями среди команд юношей, а также мини-футбол слепых среди мужских команд. Соревнования у спортсменов с заболеванием церебральным параличом и футболистов с интеллектуальными нарушениями пройдут с групповым этапом и стадией плей-офф. Турниры остальных дисциплин пройдут по системе розыгрыша (круговая система). Кроме того, в рамках самарского этапа "Стальной воли" впервые пройдут соревнования по футболу на электроколясках среди юношеских команд. Будет представлено всего семь дисциплин среди мужчин, женщин, юношей и девушек. Соревнования проходят с 5 по 7 сентября в Самаре на тренировочных полях "Солидарность Самара Арены" и в универсальном комплексе "МТЛ Арена". Более 600 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью из 25 регионов России будут участвовать в турнире.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сборные команды по адаптивному футболу Подмосковья поборются за медали во втором этапе Всероссийских соревнований "Стальная воля", сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Сборные региона представлены в трех дисциплинах: футбол лиц с заболеванием церебральным параличом и мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями среди команд юношей, а также мини-футбол слепых среди мужских команд.
Соревнования у спортсменов с заболеванием церебральным параличом и футболистов с интеллектуальными нарушениями пройдут с групповым этапом и стадией плей-офф. Турниры остальных дисциплин пройдут по системе розыгрыша (круговая система).
Кроме того, в рамках самарского этапа "Стальной воли" впервые пройдут соревнования по футболу на электроколясках среди юношеских команд. Будет представлено всего семь дисциплин среди мужчин, женщин, юношей и девушек.
Соревнования проходят с 5 по 7 сентября в Самаре на тренировочных полях "Солидарность Самара Арены" и в универсальном комплексе "МТЛ Арена". Более 600 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью из 25 регионов России будут участвовать в турнире.