https://ria.ru/20240906/fitso-1971043092.html

Премьер Словакии боится повторения инцидента с покушением на него

Премьер Словакии боится повторения инцидента с покушением на него - РИА Новости, 06.09.2024

Премьер Словакии боится повторения инцидента с покушением на него

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что действия оппозиции и некоторых СМИ могут привести к повторению инцидента, подобного тому, который произошел в... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:51

2024-09-06T13:51

2024-09-06T13:51

в мире

здоровье - общество

словакия

украина

братислава

роберт фицо

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946217441_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_6c609882c65f9f822f3eab2b5ee08785.jpg

БРАТИСЛАВА, 6 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что действия оппозиции и некоторых СМИ могут привести к повторению инцидента, подобного тому, который произошел в республике в середине мая, когда на него было совершено покушение. "У меня травма, но не от того покушения, а от оппозиции и некоторых СМИ из-за того, что они делают. Они создают атмосферу, которая может привести к повторению подобной истории, этого я боюсь больше всего", - сказал Фицо журналистам в пятницу в ходе рабочего визита в словацкий город Гандлова, где ранее в него стреляли. Премьер также отметил, что прибыл в город в рамках рабочей программы правительства, поскольку этому региону нужна поддержка. В августе две оппозиционные партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") и Sloboda a Solidarita (SaS, "Свобода и солидарность") организовали в Братиславе акцию протеста, участие в которой приняли порядка 18 тысяч человек. Митинг был направлен главным образом против действий министра культуры Словакии Мартины Шимковичовой, с кадровой политикой которой не согласна оппозиция. МВД Словакии после этого усилило охрану Шимковичовой. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину.

https://ria.ru/20240827/vstrecha-1968831118.html

словакия

украина

братислава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, словакия, украина, братислава, роберт фицо, нато