https://ria.ru/20240906/fitso-1971043092.html
Премьер Словакии боится повторения инцидента с покушением на него
Премьер Словакии боится повторения инцидента с покушением на него - РИА Новости, 06.09.2024
Премьер Словакии боится повторения инцидента с покушением на него
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что действия оппозиции и некоторых СМИ могут привести к повторению инцидента, подобного тому, который произошел в... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:51
2024-09-06T13:51
2024-09-06T13:51
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БРАТИСЛАВА, 6 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что действия оппозиции и некоторых СМИ могут привести к повторению инцидента, подобного тому, который произошел в республике в середине мая, когда на него было совершено покушение. "У меня травма, но не от того покушения, а от оппозиции и некоторых СМИ из-за того, что они делают. Они создают атмосферу, которая может привести к повторению подобной истории, этого я боюсь больше всего", - сказал Фицо журналистам в пятницу в ходе рабочего визита в словацкий город Гандлова, где ранее в него стреляли. Премьер также отметил, что прибыл в город в рамках рабочей программы правительства, поскольку этому региону нужна поддержка. В августе две оппозиционные партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") и Sloboda a Solidarita (SaS, "Свобода и солидарность") организовали в Братиславе акцию протеста, участие в которой приняли порядка 18 тысяч человек. Митинг был направлен главным образом против действий министра культуры Словакии Мартины Шимковичовой, с кадровой политикой которой не согласна оппозиция. МВД Словакии после этого усилило охрану Шимковичовой. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину.
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в мире, здоровье - общество, словакия, украина, братислава, роберт фицо, нато
В мире, Здоровье - Общество, Словакия, Украина, Братислава, Роберт Фицо, НАТО
Премьер Словакии боится повторения инцидента с покушением на него
Премьер Словакии Фицо: действия оппозиции могут привести к повторению инцидента
БРАТИСЛАВА, 6 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что действия оппозиции и некоторых СМИ могут привести к повторению инцидента, подобного тому, который произошел в республике в середине мая, когда на него было совершено покушение.
"У меня травма, но не от того покушения, а от оппозиции и некоторых СМИ из-за того, что они делают. Они создают атмосферу, которая может привести к повторению подобной истории, этого я боюсь больше всего", - сказал Фицо журналистам в пятницу в ходе рабочего визита в словацкий город Гандлова, где ранее в него стреляли.
Премьер также отметил, что прибыл в город в рамках рабочей программы правительства, поскольку этому региону нужна поддержка.
В августе две оппозиционные партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") и Sloboda a Solidarita (SaS, "Свобода и солидарность") организовали в Братиславе акцию протеста, участие в которой приняли порядка 18 тысяч человек. Митинг был направлен главным образом против действий министра культуры Словакии Мартины Шимковичовой, с кадровой политикой которой не согласна оппозиция. МВД Словакии после этого усилило охрану Шимковичовой.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину.