https://ria.ru/20240906/evropa-1970990318.html

Европе предрекли самый масштабный кризис безопасности после победы Трампа

Европе предрекли самый масштабный кризис безопасности после победы Трампа - РИА Новости, 06.09.2024

Европе предрекли самый масштабный кризис безопасности после победы Трампа

Европа может столкнуться с самым масштабным кризисом безопасности со времен Второй мировой войны в случае победы на президентских выборах в США кандидата от... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T10:32

2024-09-06T10:32

2024-09-06T10:32

европа

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

такер карлсон

нато

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Европа может столкнуться с самым масштабным кризисом безопасности со времен Второй мировой войны в случае победы на президентских выборах в США кандидата от республиканцев, экс-президента Дональда Трампа, пишут европейские эксперты в статье для журнала Foreign Affairs. По мнению главы школы международных отношений и профессора стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете Филлипса О'Брайена, а также отставного маршала авиации ВВС Великобритании и бывшего главы Военной академии страны Эдварда Стрингера, Европа в случае победы Трампа может оказаться в сложной ситуации. "Как главнокомандующий он мог бы поклясться никогда не приказывать американским войскам воевать за Европу и предпринять шаги, чтобы вывести США из военного командования НАТО. В результате Европа будет вынуждена столкнуться с кризисом безопасности такого масштаба, с которым она не сталкивалась со времен Второй мировой войны", - говорится в статье. Как отмечают авторы, европейские страны уже 75 лет как передали США геополитическое лидерство "на аутсорс" - ни одна европейская страна не имеет "опыта в этой работе", и "естественного" лидера, который устраивал бы всех, нет. "В логистике Европе придется столкнуться с проблемами, связанными с развертыванием. Без американского потенциала европейские военные не смогут поддерживать какое-либо глобальное присутствие - у них нет возможностей для самостоятельной переброски боевых подразделений на большие расстояния по воздуху", - говорится в публикации. Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять, если они (РФ) будут делать всё, что они, черт возьми, захотят". Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240727/evropa-1962259981.html

https://ria.ru/20240723/kharris-1961375869.html

европа

россия

сша

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европа, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, такер карлсон, нато