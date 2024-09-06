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Минфин объявил о старте замещения суверенных евробондов - РИА Новости, 06.09.2024
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16:29 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/evrobondy-1971103187.html
Минфин объявил о старте замещения суверенных евробондов
Минфин объявил о старте замещения суверенных евробондов - РИА Новости, 06.09.2024
Минфин объявил о старте замещения суверенных евробондов
Минфин России объявил о старте замещения суверенных евробондов: держатели всех находящихся в обращении бумаг могут направлять в министерство оферты на их... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:29
2024-09-06T16:29
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
газпромбанк
сбербанк россии
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минфин России объявил о старте замещения суверенных евробондов: держатели всех находящихся в обращении бумаг могут направлять в министерство оферты на их замещение, одобрение оферт ожидается 5 декабря, сообщило министерство. "Настоящим Минфин России информирует о возможности держателей государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (далее – еврооблигации РФ), направлять волеизъявления (оферты) на замещение еврооблигаций РФ в соответствии с указом президента РФ", - говорится в сообщении. "К замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски еврооблигаций РФ", - сообщает Минфин. При этом размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых еврооблигаций. Подать оферту могут держатели, являющиеся таковыми на конец операционного дня 12 сентября 2024 года. Держатели еврооблигаций в российском депозитарии должны сделать это не позднее 18.00 мск 14 ноября (Оферта1), а если их права учитываются в иностранном депозитарии - не позднее 18.00 мск 15 октября 2024 года (Оферта2). "Акцепты Оферт 1 и Оферт 2 осуществляются Минфином России 5 декабря 2024 г. в соответствии с Приказом № 388", - говорится в сообщении. Для получения консультаций Минфин советует обращаться к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, в том числе информационным партнерам министерства по процессу замещения еврооблигаций: Газпромбанку, "ВТБ Капитал Трейдингу" и Сбербанку.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), газпромбанк, сбербанк россии
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Газпромбанк, Сбербанк России
Минфин объявил о старте замещения суверенных евробондов

Минфин России объявил о старте замещения суверенных евробондов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минфин России объявил о старте замещения суверенных евробондов: держатели всех находящихся в обращении бумаг могут направлять в министерство оферты на их замещение, одобрение оферт ожидается 5 декабря, сообщило министерство.
"Настоящим Минфин России информирует о возможности держателей государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (далее – еврооблигации РФ), направлять волеизъявления (оферты) на замещение еврооблигаций РФ в соответствии с указом президента РФ", - говорится в сообщении.
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"К замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски еврооблигаций РФ", - сообщает Минфин. При этом размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых еврооблигаций.
Подать оферту могут держатели, являющиеся таковыми на конец операционного дня 12 сентября 2024 года. Держатели еврооблигаций в российском депозитарии должны сделать это не позднее 18.00 мск 14 ноября (Оферта1), а если их права учитываются в иностранном депозитарии - не позднее 18.00 мск 15 октября 2024 года (Оферта2).
"Акцепты Оферт 1 и Оферт 2 осуществляются Минфином России 5 декабря 2024 г. в соответствии с Приказом № 388", - говорится в сообщении.
Для получения консультаций Минфин советует обращаться к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, в том числе информационным партнерам министерства по процессу замещения еврооблигаций: Газпромбанку, "ВТБ Капитал Трейдингу" и Сбербанку.
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