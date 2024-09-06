https://ria.ru/20240906/ekzamen-1971189523.html
"Новые люди" предложили ужесточить экзамен по русскому языку для мигрантов
"Новые люди" предложили ужесточить экзамен по русскому языку для мигрантов - РИА Новости, 06.09.2024
"Новые люди" предложили ужесточить экзамен по русскому языку для мигрантов
Зампред фракции в Госдуме "Новые люди" Сардана Авксентьева направила обращение министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением ужесточить... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T21:56
2024-09-06T21:56
2024-09-06T21:56
общество
россия
сардана авксентьева
валерий фальков
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Зампред фракции в Госдуме "Новые люди" Сардана Авксентьева направила обращение министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением ужесточить экзамен по русскому языку для мигрантов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас, уважаемый Валерий Николаевич, рассмотреть целесообразность внесения изменений в содержание экзамена для мигрантов для получения разрешения на работу или патента, а также включения устной части в экзамен и, в случае их поддержки, поручить профильным органам исполнительной власти их реализовать", - сказано в обращении. По мнению депутата, демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов для проведения экзамена по русскому языку не содержит вопросов, позволяющих оценить знание иностранного гражданина об общепринятых правилах и нормах поведения в российском обществе. А раздел экзамена, посвященный основам законодательства РФ, по словам парламентария, не содержит вопросов, позволяющих оценить понимание иностранного гражданина об ответственности за совершение правонарушений или преступлений на территории России. В обращении Авксентьева предложила включить в экзамен такие вопросы как: "Назовите общепринятые нормы поведения при совместном проживании во многоквартирном доме с гражданами России" или "Выберите правонарушения, за совершение которых иностранному гражданину грозит депортация". "В-третьих, считаю необходимым включить устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов. В соответствии с постановлением правительства РФ, ...для иностранных граждан, претендующих на получение разрешения на работу или патента, экзамен по русскому языку как иностранному проводится в письменной форме, а устная часть отсутствует", - отмечается в письме. Депутат Госдумы уточнила, что словесная живая коммуникация является залогом того, что будущий трудовой мигрант сможет успешно выполнять свою работу и адаптироваться в обществе, и он должен понимать русскую речь и указания на рабочем месте, а также уметь выражать свои мысли как в профессиональном общении, так и в повседневной жизни.
https://ria.ru/20240903/gosduma-1970186578.html
https://ria.ru/20240821/zapret-1967441449.html
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общество, россия, сардана авксентьева, валерий фальков, госдума рф
Общество, Россия, Сардана Авксентьева, Валерий Фальков, Госдума РФ
"Новые люди" предложили ужесточить экзамен по русскому языку для мигрантов
"Новые люди" предложили Фалькову ужесточить экзамен по русскому языку мигрантам
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Зампред фракции в Госдуме "Новые люди" Сардана Авксентьева направила обращение министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением ужесточить экзамен по русскому языку для мигрантов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас, уважаемый Валерий Николаевич, рассмотреть целесообразность внесения изменений в содержание экзамена для мигрантов для получения разрешения на работу или патента, а также включения устной части в экзамен и, в случае их поддержки, поручить профильным органам исполнительной власти их реализовать", - сказано в обращении.
По мнению депутата, демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов для проведения экзамена по русскому языку не содержит вопросов, позволяющих оценить знание иностранного гражданина об общепринятых правилах и нормах поведения в российском обществе. А раздел экзамена, посвященный основам законодательства РФ
, по словам парламентария, не содержит вопросов, позволяющих оценить понимание иностранного гражданина об ответственности за совершение правонарушений или преступлений на территории России.
В обращении Авксентьева предложила включить в экзамен такие вопросы как: "Назовите общепринятые нормы поведения при совместном проживании во многоквартирном доме с гражданами России" или "Выберите правонарушения, за совершение которых иностранному гражданину грозит депортация".
"В-третьих, считаю необходимым включить устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов. В соответствии с постановлением правительства РФ, ...для иностранных граждан, претендующих на получение разрешения на работу или патента, экзамен по русскому языку как иностранному проводится в письменной форме, а устная часть отсутствует", - отмечается в письме.
Депутат Госдумы
уточнила, что словесная живая коммуникация является залогом того, что будущий трудовой мигрант сможет успешно выполнять свою работу и адаптироваться в обществе, и он должен понимать русскую речь и указания на рабочем месте, а также уметь выражать свои мысли как в профессиональном общении, так и в повседневной жизни.