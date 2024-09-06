https://ria.ru/20240906/ekzamen-1971189523.html

"Новые люди" предложили ужесточить экзамен по русскому языку для мигрантов

"Новые люди" предложили ужесточить экзамен по русскому языку для мигрантов - РИА Новости, 06.09.2024

"Новые люди" предложили ужесточить экзамен по русскому языку для мигрантов

Зампред фракции в Госдуме "Новые люди" Сардана Авксентьева направила обращение министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением ужесточить... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T21:56

2024-09-06T21:56

2024-09-06T21:56

общество

россия

сардана авксентьева

валерий фальков

госдума рф

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Зампред фракции в Госдуме "Новые люди" Сардана Авксентьева направила обращение министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением ужесточить экзамен по русскому языку для мигрантов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас, уважаемый Валерий Николаевич, рассмотреть целесообразность внесения изменений в содержание экзамена для мигрантов для получения разрешения на работу или патента, а также включения устной части в экзамен и, в случае их поддержки, поручить профильным органам исполнительной власти их реализовать", - сказано в обращении. По мнению депутата, демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов для проведения экзамена по русскому языку не содержит вопросов, позволяющих оценить знание иностранного гражданина об общепринятых правилах и нормах поведения в российском обществе. А раздел экзамена, посвященный основам законодательства РФ, по словам парламентария, не содержит вопросов, позволяющих оценить понимание иностранного гражданина об ответственности за совершение правонарушений или преступлений на территории России. В обращении Авксентьева предложила включить в экзамен такие вопросы как: "Назовите общепринятые нормы поведения при совместном проживании во многоквартирном доме с гражданами России" или "Выберите правонарушения, за совершение которых иностранному гражданину грозит депортация". "В-третьих, считаю необходимым включить устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов. В соответствии с постановлением правительства РФ, ...для иностранных граждан, претендующих на получение разрешения на работу или патента, экзамен по русскому языку как иностранному проводится в письменной форме, а устная часть отсутствует", - отмечается в письме. Депутат Госдумы уточнила, что словесная живая коммуникация является залогом того, что будущий трудовой мигрант сможет успешно выполнять свою работу и адаптироваться в обществе, и он должен понимать русскую речь и указания на рабочем месте, а также уметь выражать свои мысли как в профессиональном общении, так и в повседневной жизни.

https://ria.ru/20240903/gosduma-1970186578.html

https://ria.ru/20240821/zapret-1967441449.html

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общество, россия, сардана авксентьева, валерий фальков, госдума рф