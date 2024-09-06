https://ria.ru/20240906/ekspert-1970987135.html

Эксперт назвал двуличной политику США по отношению к Китаю

Эксперт назвал двуличной политику США по отношению к Китаю - РИА Новости, 06.09.2024

Эксперт назвал двуличной политику США по отношению к Китаю

Объявленная США ровно 125 лет назад политика "открытых дверей" в отношении Китая обнажила двуличность американской дипломатии, а также заставила Вашингтон... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T10:19

2024-09-06T10:19

2024-09-06T10:19

китай

сша

россия

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ПЕКИН, 6 сен - РИА Новости. Объявленная США ровно 125 лет назад политика "открытых дверей" в отношении Китая обнажила двуличность американской дипломатии, а также заставила Вашингтон постоянно беспокоиться по поводу взаимодействия Пекина с другими странами, поэтому и сотрудничество России с КНР представляется ему вызовом, считает директор Центра стратегических исследований и исследований проблем мира Китайского университета иностранных дел Су Хао. Шестого сентября 1899 года, 125 лет назад, США объявили политику "открытых дверей" в отношении Китая. Эта линия предусматривает равные привилегии для всех государств, торгующих с восточной страной. США также утверждали, что предложенная ими доктрина поможет сохранить целостность Китая. "Политику "открытых дверей" США ввели, когда увидели, что, будучи сильным западным государством, в Китае они не имеют преимуществ в конкуренции с европейскими странами. Тем самым они заставили Китай открыться всем западным странам", - сказал Су Хао РИА Новости . Эта доктрина показывает, что политика США по отношению к Китаю всегда была двуличной, Вашингтон всегда хотел получать от Китая огромные выгоды, отметил эксперт. Однако прямого влияния на нынешние американо-китайские отношения это решение уже не оказывает, считает он. "Политика "открытых дверей" была выдвинута более ста лет назад. Это очень старая политическая линия, проводимая США в отношении Китая. Что касается ее влияния на нынешние китайско-американские отношения, то я, конечно, считаю, что нет никакого прямого влияния", - добавил Су Хао. При этом, продолжил эксперт, политика "открытых дверей" создала для США одну проблему: им нужно было следить за тем, что собой представляют отношения Китая с другими странами - тогда это были в основном западноевропейские страны, теперь к ним добавились и другие, в том числе Россия. "Так что у США всегда есть это беспокойство. США беспокоятся, что сотрудничество России и Китая - а у нас очень тесное сотрудничество, отношения всестороннего стратегического сотрудничества - США боятся, что сотрудничество России и Китая может стать для них большим вызовом. Они не хотят, чтобы российско-китайское сотрудничество было слишком тесным, поэтому сейчас они пытаются вбить клин между Россией и Китаем, в некоторой степени провоцируют российско-китайские отношения, чтобы ослабить сотрудничество двух стран", - сказал Су Хао. Он добавил, что в Китае это отчетливо видят. "Но Китай не будет корректировать свою политику из-за политики США. Отношения с Россией Китаю очень важны", - подчеркнул Су Хао. По словам эксперта, политика "открытых дверей" - это традиция прошлого. Су Хао также сравнил эту линию США с политикой реформ и открытости Китая, отметив, что это "всесторонняя открытость всему миру", которая также не исключает открытости Соединенным Штатам.

https://ria.ru/20240720/kitay-1960720600.html

https://ria.ru/20240325/ssha-1935577413.html

https://ria.ru/20240427/ssha-1942800104.html

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