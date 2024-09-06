Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал двуличной политику США по отношению к Китаю - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/ekspert-1970987135.html
Эксперт назвал двуличной политику США по отношению к Китаю
Эксперт назвал двуличной политику США по отношению к Китаю - РИА Новости, 06.09.2024
Эксперт назвал двуличной политику США по отношению к Китаю
Объявленная США ровно 125 лет назад политика "открытых дверей" в отношении Китая обнажила двуличность американской дипломатии, а также заставила Вашингтон... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:19
2024-09-06T10:19
китай
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909237359_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b2a9d656d742c1d789850b74d45fb024.jpg
ПЕКИН, 6 сен - РИА Новости. Объявленная США ровно 125 лет назад политика "открытых дверей" в отношении Китая обнажила двуличность американской дипломатии, а также заставила Вашингтон постоянно беспокоиться по поводу взаимодействия Пекина с другими странами, поэтому и сотрудничество России с КНР представляется ему вызовом, считает директор Центра стратегических исследований и исследований проблем мира Китайского университета иностранных дел Су Хао. Шестого сентября 1899 года, 125 лет назад, США объявили политику "открытых дверей" в отношении Китая. Эта линия предусматривает равные привилегии для всех государств, торгующих с восточной страной. США также утверждали, что предложенная ими доктрина поможет сохранить целостность Китая. "Политику "открытых дверей" США ввели, когда увидели, что, будучи сильным западным государством, в Китае они не имеют преимуществ в конкуренции с европейскими странами. Тем самым они заставили Китай открыться всем западным странам", - сказал Су Хао РИА Новости . Эта доктрина показывает, что политика США по отношению к Китаю всегда была двуличной, Вашингтон всегда хотел получать от Китая огромные выгоды, отметил эксперт. Однако прямого влияния на нынешние американо-китайские отношения это решение уже не оказывает, считает он. "Политика "открытых дверей" была выдвинута более ста лет назад. Это очень старая политическая линия, проводимая США в отношении Китая. Что касается ее влияния на нынешние китайско-американские отношения, то я, конечно, считаю, что нет никакого прямого влияния", - добавил Су Хао. При этом, продолжил эксперт, политика "открытых дверей" создала для США одну проблему: им нужно было следить за тем, что собой представляют отношения Китая с другими странами - тогда это были в основном западноевропейские страны, теперь к ним добавились и другие, в том числе Россия. "Так что у США всегда есть это беспокойство. США беспокоятся, что сотрудничество России и Китая - а у нас очень тесное сотрудничество, отношения всестороннего стратегического сотрудничества - США боятся, что сотрудничество России и Китая может стать для них большим вызовом. Они не хотят, чтобы российско-китайское сотрудничество было слишком тесным, поэтому сейчас они пытаются вбить клин между Россией и Китаем, в некоторой степени провоцируют российско-китайские отношения, чтобы ослабить сотрудничество двух стран", - сказал Су Хао. Он добавил, что в Китае это отчетливо видят. "Но Китай не будет корректировать свою политику из-за политики США. Отношения с Россией Китаю очень важны", - подчеркнул Су Хао. По словам эксперта, политика "открытых дверей" - это традиция прошлого. Су Хао также сравнил эту линию США с политикой реформ и открытости Китая, отметив, что это "всесторонняя открытость всему миру", которая также не исключает открытости Соединенным Штатам.
https://ria.ru/20240720/kitay-1960720600.html
https://ria.ru/20240325/ssha-1935577413.html
https://ria.ru/20240427/ssha-1942800104.html
китай
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909237359_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_a7eb93743de4aff3a0a3e743e71591a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, россия
Китай, США, Россия
Эксперт назвал двуличной политику США по отношению к Китаю

Эксперт Су Хао: политика США в отношении Китая обнажила двуличность дипломатии

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден пожимают друг другу руки
Президент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден пожимают друг другу руки - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден пожимают друг другу руки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 6 сен - РИА Новости. Объявленная США ровно 125 лет назад политика "открытых дверей" в отношении Китая обнажила двуличность американской дипломатии, а также заставила Вашингтон постоянно беспокоиться по поводу взаимодействия Пекина с другими странами, поэтому и сотрудничество России с КНР представляется ему вызовом, считает директор Центра стратегических исследований и исследований проблем мира Китайского университета иностранных дел Су Хао.
Шестого сентября 1899 года, 125 лет назад, США объявили политику "открытых дверей" в отношении Китая. Эта линия предусматривает равные привилегии для всех государств, торгующих с восточной страной. США также утверждали, что предложенная ими доктрина поможет сохранить целостность Китая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
НАТО бросает Пекину вызов, Китай дает неожиданный ответ
20 июля, 08:00
"Политику "открытых дверей" США ввели, когда увидели, что, будучи сильным западным государством, в Китае они не имеют преимуществ в конкуренции с европейскими странами. Тем самым они заставили Китай открыться всем западным странам", - сказал Су Хао РИА Новости .
Эта доктрина показывает, что политика США по отношению к Китаю всегда была двуличной, Вашингтон всегда хотел получать от Китая огромные выгоды, отметил эксперт. Однако прямого влияния на нынешние американо-китайские отношения это решение уже не оказывает, считает он.
"Политика "открытых дверей" была выдвинута более ста лет назад. Это очень старая политическая линия, проводимая США в отношении Китая. Что касается ее влияния на нынешние китайско-американские отношения, то я, конечно, считаю, что нет никакого прямого влияния", - добавил Су Хао.
При этом, продолжил эксперт, политика "открытых дверей" создала для США одну проблему: им нужно было следить за тем, что собой представляют отношения Китая с другими странами - тогда это были в основном западноевропейские страны, теперь к ним добавились и другие, в том числе Россия.
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
США думают, что правят миром, заявил американский эксперт
25 марта, 08:43
"Так что у США всегда есть это беспокойство. США беспокоятся, что сотрудничество России и Китая - а у нас очень тесное сотрудничество, отношения всестороннего стратегического сотрудничества - США боятся, что сотрудничество России и Китая может стать для них большим вызовом. Они не хотят, чтобы российско-китайское сотрудничество было слишком тесным, поэтому сейчас они пытаются вбить клин между Россией и Китаем, в некоторой степени провоцируют российско-китайские отношения, чтобы ослабить сотрудничество двух стран", - сказал Су Хао.
Он добавил, что в Китае это отчетливо видят.
"Но Китай не будет корректировать свою политику из-за политики США. Отношения с Россией Китаю очень важны", - подчеркнул Су Хао.
По словам эксперта, политика "открытых дверей" - это традиция прошлого. Су Хао также сравнил эту линию США с политикой реформ и открытости Китая, отметив, что это "всесторонняя открытость всему миру", которая также не исключает открытости Соединенным Штатам.
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
У Китая есть адекватные меры, чтобы ответить США, заявил эксперт
27 апреля, 17:11
 
КитайСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала