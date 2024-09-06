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Узбекско-российский бизнес-форум планируется провести в Екатеринбурге
Узбекско-российский бизнес-форум планируется провести в Екатеринбурге - РИА Новости, 06.09.2024
Узбекско-российский бизнес-форум планируется провести в Екатеринбурге
Бизнес-форум предпринимателей из Узбекистана и Свердловской области планируется провести в Екатеринбурге 30 сентября, сообщает в пятницу информационное... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:48
2024-09-06T13:48
2024-09-06T13:49
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ТАШКЕНТ, 6 сен – РИА Новости. Бизнес-форум предпринимателей из Узбекистана и Свердловской области планируется провести в Екатеринбурге 30 сентября, сообщает в пятницу информационное агентство "Дуне" узбекистанского МИД. По данным агентства, генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Жахонгир Парманов и президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин обсудили вопросы развития и расширения торгово-экономического сотрудничества между регионами Узбекистана и Свердловской областью. "По итогам встречи достигнута предварительная договоренность о проведении 30 сентября текущего года встреч узбекских и российских бизнесменов", - говорится в сообщении. На планируемый бизнес-форум будут приглашены представители крупного бизнеса, работающие в производственной, сервисной и других сферах из Свердловской области, добавили в агентстве. По данным торгового представительства РФ в республике, с Узбекистаном сотрудничают около 80 российских регионов, наибольшую активность проявляют Татарстан, Челябинская область и Москва.
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РИА Новости
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экономика, узбекистан, свердловская область, екатеринбург, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Экономика, Узбекистан, Свердловская область, Екатеринбург, Твой бизнес – новости
ТАШКЕНТ, 6 сен – РИА Новости. Бизнес-форум предпринимателей из Узбекистана и Свердловской области планируется провести в Екатеринбурге 30 сентября, сообщает в пятницу информационное агентство "Дуне" узбекистанского МИД.
По данным агентства, генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Жахонгир Парманов и президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин обсудили вопросы развития и расширения торгово-экономического сотрудничества между регионами Узбекистана и Свердловской областью.
"По итогам встречи достигнута предварительная договоренность о проведении 30 сентября текущего года встреч узбекских и российских бизнесменов", - говорится в сообщении.
На планируемый бизнес-форум будут приглашены представители крупного бизнеса, работающие в производственной, сервисной и других сферах из Свердловской области, добавили в агентстве.
По данным торгового представительства РФ в республике, с Узбекистаном сотрудничают около 80 российских регионов, наибольшую активность проявляют Татарстан, Челябинская область
и Москва
.