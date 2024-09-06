https://ria.ru/20240906/ekaterinburg-1971042101.html

Узбекско-российский бизнес-форум планируется провести в Екатеринбурге

Узбекско-российский бизнес-форум планируется провести в Екатеринбурге - РИА Новости, 06.09.2024

Узбекско-российский бизнес-форум планируется провести в Екатеринбурге

Бизнес-форум предпринимателей из Узбекистана и Свердловской области планируется провести в Екатеринбурге 30 сентября, сообщает в пятницу информационное... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:48

2024-09-06T13:48

2024-09-06T13:49

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ТАШКЕНТ, 6 сен – РИА Новости. Бизнес-форум предпринимателей из Узбекистана и Свердловской области планируется провести в Екатеринбурге 30 сентября, сообщает в пятницу информационное агентство "Дуне" узбекистанского МИД. По данным агентства, генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Жахонгир Парманов и президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин обсудили вопросы развития и расширения торгово-экономического сотрудничества между регионами Узбекистана и Свердловской областью. "По итогам встречи достигнута предварительная договоренность о проведении 30 сентября текущего года встреч узбекских и российских бизнесменов", - говорится в сообщении. На планируемый бизнес-форум будут приглашены представители крупного бизнеса, работающие в производственной, сервисной и других сферах из Свердловской области, добавили в агентстве. По данным торгового представительства РФ в республике, с Узбекистаном сотрудничают около 80 российских регионов, наибольшую активность проявляют Татарстан, Челябинская область и Москва.

https://ria.ru/20240906/biznes-1971039450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, узбекистан, свердловская область, екатеринбург, твой бизнес – новости