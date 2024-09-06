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Париж не подтвердил данные о праве Дурова покинуть Францию через полгода - РИА Новости, 06.09.2024
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15:31 06.09.2024 (обновлено: 16:03 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/durov-1971081307.html
Париж не подтвердил данные о праве Дурова покинуть Францию через полгода
Париж не подтвердил данные о праве Дурова покинуть Францию через полгода - РИА Новости, 06.09.2024
Париж не подтвердил данные о праве Дурова покинуть Францию через полгода
Прокуратура Франции не подтвердила информацию о том, что задержанный, а затем отпущенный под залог основатель Telegram Павел Дуров сможет покидать территорию... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:31
2024-09-06T16:03
франция
париж
в мире
павел дуров
задержание павла дурова во франции
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ПАРИЖ, 6 сен – РИА Новости. Прокуратура Франции не подтвердила информацию о том, что задержанный, а затем отпущенный под залог основатель Telegram Павел Дуров сможет покидать территорию страны через шесть месяцев, сообщили РИА Новости в организации."Судебный контроль Дурова не имеет временных ограничений", - ответили в прокуратуре на вопрос, сможет ли Дуров покинуть территорию Франции через полгода, как ранее сообщало издание Paris Match.РИА Новости пока не удалось получить комментарий защиты бизнесмена.Ранее французское издание сообщало, что помещенному под судебный надзор Дурову запрещено покидать территорию Франции в течение следующих шести месяцев. Как уточняли агентству в прокуратуре, согласно условиям судебного контроля, Дуров во Франции обязан проживать по одному и тому же адресу, который он сообщит следственному судье.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240829/durov-1969110028.html
https://ria.ru/20240906/durov-1968735141.html
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франция, париж, в мире, павел дуров, задержание павла дурова во франции
Франция, Париж, В мире, Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции
Париж не подтвердил данные о праве Дурова покинуть Францию через полгода

Прокуратура Франции: судебный контроль Дурова не имеет временных ограничений

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 сен – РИА Новости. Прокуратура Франции не подтвердила информацию о том, что задержанный, а затем отпущенный под залог основатель Telegram Павел Дуров сможет покидать территорию страны через шесть месяцев, сообщили РИА Новости в организации.
"Судебный контроль Дурова не имеет временных ограничений", - ответили в прокуратуре на вопрос, сможет ли Дуров покинуть территорию Франции через полгода, как ранее сообщало издание Paris Match.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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РИА Новости пока не удалось получить комментарий защиты бизнесмена.
Ранее французское издание сообщало, что помещенному под судебный надзор Дурову запрещено покидать территорию Франции в течение следующих шести месяцев. Как уточняли агентству в прокуратуре, согласно условиям судебного контроля, Дуров во Франции обязан проживать по одному и тому же адресу, который он сообщит следственному судье.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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ФранцияПарижВ миреПавел ДуровЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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