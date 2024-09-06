https://ria.ru/20240906/durov-1970940109.html

Дуров поблагодарил всех, кто его поддержал

Дуров поблагодарил всех, кто его поддержал - РИА Новости, 06.09.2024

Дуров поблагодарил всех, кто его поддержал

Основатель Telegram Павел Дуров после задержания во Франции поблагодарил всех, кто его поддержал, "за любовь и мемы". РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T00:49

2024-09-06T00:49

2024-09-06T00:49

франция

павел дуров

telegram

задержание павла дурова во франции

в мире

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров после задержания во Франции поблагодарил всех, кто его поддержал, "за любовь и мемы". "Еще раз спасибо за вашу любовь и мемы", - написал Дуров в конце сообщения.Дуров ранее сделал первую публикацию в своем личном Telegram-канале после задержания во Франции.

https://ria.ru/20240905/durov-1968735141.html

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