https://ria.ru/20240906/dtp-1971048731.html

В Северной Осетии столкнулись две иномарки, есть погибшие

В Северной Осетии столкнулись две иномарки, есть погибшие - РИА Новости, 06.09.2024

В Северной Осетии столкнулись две иномарки, есть погибшие

Пять человек погибли, четверо госпитализированы после аварии в Северной Осетии, сообщает главное управление МВД РФ по региону. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T14:11

2024-09-06T14:11

2024-09-06T14:27

происшествия

россия

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ПЯТИГОРСК, 6 сен - РИА Новости. Пять человек погибли, четверо госпитализированы после аварии в Северной Осетии, сообщает главное управление МВД РФ по региону.В пятницу на 64-ом километре автодороги "Моздок-Чермен-Владикавказ" произошло столкновение двух автомобилей.По предварительной информации, водитель автомобиля Kia Sorento совершил обгон и выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с автомобилем Hyundai illusion."Авария произошла 6 сентября 2024 года на 64-ом километре автодороги "Моздок-Чермен-Владикавказ". В результате столкновения погибли пять человек, еще четыре человека пострадали — они доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240905/dtp-1970803495.html

https://ria.ru/20240904/avariya-1970515534.html

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происшествия, россия