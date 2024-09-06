https://ria.ru/20240906/dtp-1971048731.html
В Северной Осетии столкнулись две иномарки, есть погибшие
В Северной Осетии столкнулись две иномарки, есть погибшие - РИА Новости, 06.09.2024
В Северной Осетии столкнулись две иномарки, есть погибшие
Пять человек погибли, четверо госпитализированы после аварии в Северной Осетии, сообщает главное управление МВД РФ по региону. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:11
2024-09-06T14:11
2024-09-06T14:27
происшествия
россия
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ПЯТИГОРСК, 6 сен - РИА Новости. Пять человек погибли, четверо госпитализированы после аварии в Северной Осетии, сообщает главное управление МВД РФ по региону.В пятницу на 64-ом километре автодороги "Моздок-Чермен-Владикавказ" произошло столкновение двух автомобилей.По предварительной информации, водитель автомобиля Kia Sorento совершил обгон и выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с автомобилем Hyundai illusion."Авария произошла 6 сентября 2024 года на 64-ом километре автодороги "Моздок-Чермен-Владикавказ". В результате столкновения погибли пять человек, еще четыре человека пострадали — они доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240905/dtp-1970803495.html
https://ria.ru/20240904/avariya-1970515534.html
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происшествия, россия
В Северной Осетии столкнулись две иномарки, есть погибшие
МВД: в Северной Осетии столкнулись две иномарки, погибли пять человек