Рейтинг@Mail.ru
В Северной Осетии столкнулись две иномарки, есть погибшие - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 06.09.2024 (обновлено: 14:27 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/dtp-1971048731.html
В Северной Осетии столкнулись две иномарки, есть погибшие
В Северной Осетии столкнулись две иномарки, есть погибшие - РИА Новости, 06.09.2024
В Северной Осетии столкнулись две иномарки, есть погибшие
Пять человек погибли, четверо госпитализированы после аварии в Северной Осетии, сообщает главное управление МВД РФ по региону. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:11
2024-09-06T14:27
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg
ПЯТИГОРСК, 6 сен - РИА Новости. Пять человек погибли, четверо госпитализированы после аварии в Северной Осетии, сообщает главное управление МВД РФ по региону.В пятницу на 64-ом километре автодороги "Моздок-Чермен-Владикавказ" произошло столкновение двух автомобилей.По предварительной информации, водитель автомобиля Kia Sorento совершил обгон и выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с автомобилем Hyundai illusion."Авария произошла 6 сентября 2024 года на 64-ом километре автодороги "Моздок-Чермен-Владикавказ". В результате столкновения погибли пять человек, еще четыре человека пострадали — они доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240905/dtp-1970803495.html
https://ria.ru/20240904/avariya-1970515534.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c75797ef1505b8c4c0d3c1b2bc8eb51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Северной Осетии столкнулись две иномарки, есть погибшие

МВД: в Северной Осетии столкнулись две иномарки, погибли пять человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 6 сен - РИА Новости. Пять человек погибли, четверо госпитализированы после аварии в Северной Осетии, сообщает главное управление МВД РФ по региону.
В пятницу на 64-ом километре автодороги "Моздок-Чермен-Владикавказ" произошло столкновение двух автомобилей.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
После ДТП с автобусом в Рыбинске госпитализировали семь человек
5 сентября, 13:13
По предварительной информации, водитель автомобиля Kia Sorento совершил обгон и выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с автомобилем Hyundai illusion.
"Авария произошла 6 сентября 2024 года на 64-ом километре автодороги "Моздок-Чермен-Владикавказ". В результате столкновения погибли пять человек, еще четыре человека пострадали — они доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Место ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса в Вяземском районе Смоленской области - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В Смоленской области водителя грузовика арестовали после смертельного ДТП
4 сентября, 14:28
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала