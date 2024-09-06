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Глава Львовской ОВА потратил деньги из бюджета на дорогу к отелю отца - РИА Новости, 06.09.2024
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18:36 06.09.2024 (обновлено: 19:07 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/doroga-1971146055.html
Глава Львовской ОВА потратил деньги из бюджета на дорогу к отелю отца
Глава Львовской ОВА потратил деньги из бюджета на дорогу к отелю отца - РИА Новости, 06.09.2024
Глава Львовской ОВА потратил деньги из бюджета на дорогу к отелю отца
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий растратил из бюджета региона 608,4 тысячи долларов на строительство дороги к гостинице,... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T18:36
2024-09-06T19:07
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий растратил из бюджета региона 608,4 тысячи долларов на строительство дороги к гостинице, принадлежащей его отцу, сообщает в пятницу местное издание NGL Media. "Глава Львовской ОВА Максим Козицкий потратил 25 миллионов гривен (608,4 тысячи долларов) из бюджета на дорогу к частному курорту своего отца", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным издания, речь идет о боковой улочке на окраине украинского курорта Сходницы, по обе стороны которой широко разбросаны менее десятка домов, в том числе заброшенных, и небольшой отель. Подъезды к ним остались в первозданном грунтовом виде. Обновленная почти двухкилометровая улица повлияет лишь на один объект, расположенный формально уже за пределами Сходницы на вершине холма. Именно здесь стоит уже готовый к открытию роскошный комплекс отдыха, который принадлежит Зиновию Козицкому - отцу Максима Козицкого. Как пишет NGL Media, кроме этого отеля здесь достраивают еще 11 отдельных коттеджей, а с просьбой о ремонте дороги к главе Львовской администрации обращался поселковый председатель Сходницы. При этом отремонтированная улочка в нескольких местах перекрыта табличками "частная территория". Утверждается, что местный активист через суд добился, чтобы Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование по этой истории, но продвижения по делу пока нет.
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в мире, украина
В мире, Украина
Глава Львовской ОВА потратил деньги из бюджета на дорогу к отелю отца

NGL Media: глава Львовской ОВА взял $608 тыс из бюджета на дорогу к отелю отца

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий растратил из бюджета региона 608,4 тысячи долларов на строительство дороги к гостинице, принадлежащей его отцу, сообщает в пятницу местное издание NGL Media.
"Глава Львовской ОВА Максим Козицкий потратил 25 миллионов гривен (608,4 тысячи долларов) из бюджета на дорогу к частному курорту своего отца", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
По данным издания, речь идет о боковой улочке на окраине украинского курорта Сходницы, по обе стороны которой широко разбросаны менее десятка домов, в том числе заброшенных, и небольшой отель. Подъезды к ним остались в первозданном грунтовом виде. Обновленная почти двухкилометровая улица повлияет лишь на один объект, расположенный формально уже за пределами Сходницы на вершине холма. Именно здесь стоит уже готовый к открытию роскошный комплекс отдыха, который принадлежит Зиновию Козицкому - отцу Максима Козицкого.
Как пишет NGL Media, кроме этого отеля здесь достраивают еще 11 отдельных коттеджей, а с просьбой о ремонте дороги к главе Львовской администрации обращался поселковый председатель Сходницы. При этом отремонтированная улочка в нескольких местах перекрыта табличками "частная территория". Утверждается, что местный активист через суд добился, чтобы Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование по этой истории, но продвижения по делу пока нет.
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