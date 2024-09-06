Ивановские десантники совершили более 400 первых прыжков с парашютом
МО: ивановские десантники совершили более 400 первых прыжков с парашютом
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время занятий по парашютной подготовке
Военнослужащие во время занятий по парашютной подготовке. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Более 400 первых прыжков с парашютом совершили десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, сообщили в Минобороны РФ.
"В рамках проведения воздушно-десантной подготовки десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения совершили более 400 прыжков с парашютом из самолетов Ан-2 на парашютных системах Д-10. Более 350 военнослужащих по призыву подразделений вновь прибывшего пополнения, а также около 50 офицеров и прапорщиков - выпускников военных училищ 2024 года Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, не имевших до прибытия в соединение парашютной подготовки, совершили, по завершению курса обучения, свой первый прыжок с парашютом из самолета Ан-2 Военно-транспортной авиации ВКС России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе совершения прыжков военнослужащие соединения показали смелые и решительные действия, а также умение хладнокровно выполнять задачу в любых условиях обстановки, материальная часть парашютных систем отработала штатно.
"Каждому военнослужащему, совершившему свой первый прыжок с парашютом, в торжественной обстановке под звуки военного оркестра был вручен значок парашютиста и голубей берет, как символ принадлежности к Воздушно-десантным войскам - элите Вооруженных Сил России", - отметили в военном ведомстве.
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