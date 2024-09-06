https://ria.ru/20240906/desantniki-1970949090.html

Ивановские десантники совершили более 400 первых прыжков с парашютом

Ивановские десантники совершили более 400 первых прыжков с парашютом - РИА Новости, 06.09.2024

Ивановские десантники совершили более 400 первых прыжков с парашютом

Более 400 первых прыжков с парашютом совершили десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T04:06

2024-09-06T04:06

2024-09-06T04:06

безопасность

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военно-транспортная авиация

воздушно-космические силы россии

ан-2

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Более 400 первых прыжков с парашютом совершили десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, сообщили в Минобороны РФ. "В рамках проведения воздушно-десантной подготовки десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения совершили более 400 прыжков с парашютом из самолетов Ан-2 на парашютных системах Д-10. Более 350 военнослужащих по призыву подразделений вновь прибывшего пополнения, а также около 50 офицеров и прапорщиков - выпускников военных училищ 2024 года Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, не имевших до прибытия в соединение парашютной подготовки, совершили, по завершению курса обучения, свой первый прыжок с парашютом из самолета Ан-2 Военно-транспортной авиации ВКС России", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе совершения прыжков военнослужащие соединения показали смелые и решительные действия, а также умение хладнокровно выполнять задачу в любых условиях обстановки, материальная часть парашютных систем отработала штатно. "Каждому военнослужащему, совершившему свой первый прыжок с парашютом, в торжественной обстановке под звуки военного оркестра был вручен значок парашютиста и голубей берет, как символ принадлежности к Воздушно-десантным войскам - элите Вооруженных Сил России", - отметили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20240831/desantniki-1969624415.html

https://ria.ru/20240903/desantniki-1970125191.html

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безопасность, россия, военно-транспортная авиация, воздушно-космические силы россии, ан-2, вооруженные силы рф