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СК завел дело против жителя Красноярска после стрельбы из окна квартиры - РИА Новости, 06.09.2024
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17:33 06.09.2024 (обновлено: 17:38 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/delo--1971129970.html
СК завел дело против жителя Красноярска после стрельбы из окна квартиры
СК завел дело против жителя Красноярска после стрельбы из окна квартиры - РИА Новости, 06.09.2024
СК завел дело против жителя Красноярска после стрельбы из окна квартиры
СК России завел уголовное дело после стрельбы из окна квартиры в Красноярске, мужчина взялся за ружье после ссоры с бывшей супругой, сообщает ГСУ СК РФ по... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:33
2024-09-06T17:38
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 6 сен – РИА Новости. СК России завел уголовное дело после стрельбы из окна квартиры в Красноярске, мужчина взялся за ружье после ссоры с бывшей супругой, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.Ранее краевой главк МВД сообщил о мужчине 1993 года рождения, который открыл стрельбу в одном из дворов Красноярска из окна многоквартирного дома. В результате инцидента пострадавших нет, мужчина задержан и находится в отделе полиции."Следственным отделом по Советскому району… возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных жителем города Красноярска с применением оружия", - говорится в сообщении.По версии следствия, мужчина поссорился с бывшей супругой в ее доме. Женщина убежала и позвала на помощь своего отца. Вернувшись, они увидели, что задержанный взял из сейфа охотничье ружье, принадлежащее бывшему тестю и, испугавшись, убежали. После этого мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал беспорядочно стрелять из окна.
https://ria.ru/20240903/delo-1970230135.html
красноярск
россия
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Кадры задержания жителя Красноярска, стрелявшего из окна
МВД показало видео с задержанным жителем Красноярска, стрелявшим из окна. Сообщается, что это мужчина 1993 года рождения, его мотивы не уточняются.
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красноярск, следственный комитет россии (ск рф), россия, красноярский край, происшествия
Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Красноярский край, Происшествия
СК завел дело против жителя Красноярска после стрельбы из окна квартиры

СК РФ завел дело на жителя Красноярска после стрельбы из окна квартиры

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 6 сен – РИА Новости. СК России завел уголовное дело после стрельбы из окна квартиры в Красноярске, мужчина взялся за ружье после ссоры с бывшей супругой, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Ранее краевой главк МВД сообщил о мужчине 1993 года рождения, который открыл стрельбу в одном из дворов Красноярска из окна многоквартирного дома. В результате инцидента пострадавших нет, мужчина задержан и находится в отделе полиции.
"Следственным отделом по Советскому району… возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных жителем города Красноярска с применением оружия", - говорится в сообщении.
По версии следствия, мужчина поссорился с бывшей супругой в ее доме. Женщина убежала и позвала на помощь своего отца. Вернувшись, они увидели, что задержанный взял из сейфа охотничье ружье, принадлежащее бывшему тестю и, испугавшись, убежали. После этого мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал беспорядочно стрелять из окна.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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КрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКрасноярский крайПроисшествия
 
 
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