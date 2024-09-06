https://ria.ru/20240906/delo--1971129970.html

СК завел дело против жителя Красноярска после стрельбы из окна квартиры

СК завел дело против жителя Красноярска после стрельбы из окна квартиры - РИА Новости, 06.09.2024

СК завел дело против жителя Красноярска после стрельбы из окна квартиры

СК России завел уголовное дело после стрельбы из окна квартиры в Красноярске, мужчина взялся за ружье после ссоры с бывшей супругой, сообщает ГСУ СК РФ по... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:33

2024-09-06T17:33

2024-09-06T17:38

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 6 сен – РИА Новости. СК России завел уголовное дело после стрельбы из окна квартиры в Красноярске, мужчина взялся за ружье после ссоры с бывшей супругой, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.Ранее краевой главк МВД сообщил о мужчине 1993 года рождения, который открыл стрельбу в одном из дворов Красноярска из окна многоквартирного дома. В результате инцидента пострадавших нет, мужчина задержан и находится в отделе полиции."Следственным отделом по Советскому району… возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных жителем города Красноярска с применением оружия", - говорится в сообщении.По версии следствия, мужчина поссорился с бывшей супругой в ее доме. Женщина убежала и позвала на помощь своего отца. Вернувшись, они увидели, что задержанный взял из сейфа охотничье ружье, принадлежащее бывшему тестю и, испугавшись, убежали. После этого мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал беспорядочно стрелять из окна.

https://ria.ru/20240903/delo-1970230135.html

красноярск

россия

красноярский край

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Кадры задержания жителя Красноярска, стрелявшего из окна МВД показало видео с задержанным жителем Красноярска, стрелявшим из окна. Сообщается, что это мужчина 1993 года рождения, его мотивы не уточняются. 2024-09-06T17:33 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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красноярск, следственный комитет россии (ск рф), россия, красноярский край, происшествия