https://ria.ru/20240906/dagestan-1971134655.html

Форум с участием муфтиев из регионов России и зарубежья пройдет в Дагестане

Форум с участием муфтиев из регионов России и зарубежья пройдет в Дагестане - РИА Новости, 06.09.2024

Форум с участием муфтиев из регионов России и зарубежья пройдет в Дагестане

Религиозный форум с участием муфтиев регионов России и стран зарубежья, ученых-богословов и представителей администрации президента состоится 12 сентября на... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:43

2024-09-06T17:43

2024-09-06T17:43

республика дагестан

махачкала

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971132600_0:138:3087:1874_1920x0_80_0_0_391a1d35f31898fd03a2d30793f22800.jpg

МАХАЧКАЛА, 6 сен - РИА Новости. Религиозный форум с участием муфтиев регионов России и стран зарубежья, ученых-богословов и представителей администрации президента состоится 12 сентября на главной площади Махачкалы, сообщается в Telegram-канале Муфтията Дагестана. "Главное религиозное событие этого года. Двенадцатое сентября. На центральной площади Махачкалы соберутся муфтии регионов России и стран зарубежья, известные ученые-богословы и представители администрации президента", – говорится в сообщении. Участники форума также выступят на дискуссионных площадках, которые пройдут на базе нескольких вузов в Махачкале. Супруга и советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова отметила в своем Telegram-канале, что форум "Мир нашему дому" состоится 12 сентября в 18.30 мск, программа "будет насыщенной и запоминающейся". В рамках форума состоится коллективный вечерний намаз, после этого на площади начнется торжественное мероприятие.

https://ria.ru/20240903/dagestan-1970289290.html

https://ria.ru/20240905/stroitelstvo-1970928451.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

махачкала, религия