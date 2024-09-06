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Форум с участием муфтиев из регионов России и зарубежья пройдет в Дагестане - РИА Новости, 06.09.2024
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Шапка - Республика Дагестан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Дагестан
 
17:43 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/dagestan-1971134655.html
Форум с участием муфтиев из регионов России и зарубежья пройдет в Дагестане
Форум с участием муфтиев из регионов России и зарубежья пройдет в Дагестане - РИА Новости, 06.09.2024
Форум с участием муфтиев из регионов России и зарубежья пройдет в Дагестане
Религиозный форум с участием муфтиев регионов России и стран зарубежья, ученых-богословов и представителей администрации президента состоится 12 сентября на... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:43
2024-09-06T17:43
республика дагестан
махачкала
религия
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МАХАЧКАЛА, 6 сен - РИА Новости. Религиозный форум с участием муфтиев регионов России и стран зарубежья, ученых-богословов и представителей администрации президента состоится 12 сентября на главной площади Махачкалы, сообщается в Telegram-канале Муфтията Дагестана. "Главное религиозное событие этого года. Двенадцатое сентября. На центральной площади Махачкалы соберутся муфтии регионов России и стран зарубежья, известные ученые-богословы и представители администрации президента", – говорится в сообщении. Участники форума также выступят на дискуссионных площадках, которые пройдут на базе нескольких вузов в Махачкале. Супруга и советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова отметила в своем Telegram-канале, что форум "Мир нашему дому" состоится 12 сентября в 18.30 мск, программа "будет насыщенной и запоминающейся". В рамках форума состоится коллективный вечерний намаз, после этого на площади начнется торжественное мероприятие.
https://ria.ru/20240903/dagestan-1970289290.html
https://ria.ru/20240905/stroitelstvo-1970928451.html
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махачкала, религия
Республика Дагестан, Махачкала, Религия

Форум с участием муфтиев из регионов России и зарубежья пройдет в Дагестане

© РИА Новости / Максим ЗахаровКоран на столе в мечети
Коран на столе в мечети - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
Коран на столе в мечети
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 6 сен - РИА Новости. Религиозный форум с участием муфтиев регионов России и стран зарубежья, ученых-богословов и представителей администрации президента состоится 12 сентября на главной площади Махачкалы, сообщается в Telegram-канале Муфтията Дагестана.
"Главное религиозное событие этого года. Двенадцатое сентября. На центральной площади Махачкалы соберутся муфтии регионов России и стран зарубежья, известные ученые-богословы и представители администрации президента", – говорится в сообщении.
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Участники форума также выступят на дискуссионных площадках, которые пройдут на базе нескольких вузов в Махачкале.
Супруга и советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова отметила в своем Telegram-канале, что форум "Мир нашему дому" состоится 12 сентября в 18.30 мск, программа "будет насыщенной и запоминающейся". В рамках форума состоится коллективный вечерний намаз, после этого на площади начнется торжественное мероприятие.
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Республика ДагестанМахачкалаРелигия
 
 
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