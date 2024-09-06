https://ria.ru/20240906/chen-1971088854.html

YouTube закрыл каналы блогера Лорен Чен "за сотрудничество с RT"

YouTube закрыл каналы блогера Лорен Чен "за сотрудничество с RT" - РИА Новости, 06.09.2024

YouTube закрыл каналы блогера Лорен Чен "за сотрудничество с RT"

Видеохостинг YouTube закрыл каналы блогера Лорен Чен, которая якобы сотрудничала с RT, и медиакомпании Tenet Media, сооснователем которой она выступает, пишет... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:54

2024-09-06T15:54

2024-09-06T17:12

технологии

сша

россия

вашингтон (штат)

маргарита симоньян

антон анисимов

елена афанасьева

youtube

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Видеохостинг YouTube закрыл каналы блогера Лорен Чен, которая якобы сотрудничала с RT, и медиакомпании Tenet Media, сооснователем которой она выступает, пишет газета The Washington Post со ссылкой на представителя платформы. "В рамках продолжающихся усилий компании по борьбе с координированными операциями по оказанию влияния принадлежащая Google видеоплатформа закрыла Tenet Media и четыре других канала, которые вела медиапредпринимательница правого толка Лорен Чен", — говорится в статье. Как отмечает издание, YouTube был основной платформой для созданных Tenet Media видео. Ранее сегодня стало известно, что американская медиакомпания Blaze Media уволила Чен на следующий день после того, как США ввели санкции в отношении руководства RT. По сведениям СМИ, блогер в 2021 и 2022 годах участвовала в создании нескольких статей для телеканала. Кроме того, компания Tenet Media, которую Чен основала вместе с мужем Лиамом Донованом, упоминается в обвинительном заключении по делу о якобы финансировании блогеров российскими государственными СМИ. Четвертого сентября американский Минфин ввел санкции против главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и несколько других сотрудников. Причем Калашникову и еще одной сотруднице RT, Елене Афанасьевой, предъявили обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).Как заявлял Госдеп, условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий ужесточили, определив их статус как "зарубежные миссии". Американский закон требует информировать ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Власти Соединенных Штатов также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался уточнить, кого конкретно затронули эти ограничения. По словам официального представителя ведомства, они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в ответ на санкции против "России сегодня" последует ограничение в распространении информации американских СМИ в России. Однако, отметил он, зеркальные меры невозможны из-за отсутствия в США государственного информагентства.

https://ria.ru/20240905/ssha-1970892842.html

https://ria.ru/20240906/simonyan-1971023324.html

https://ria.ru/20240906/smi-1971037719.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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