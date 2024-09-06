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В Курской области уничтожили французскую САУ Caesar - РИА Новости, 06.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:00 06.09.2024 (обновлено: 09:29 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/caesar-1970974835.html
В Курской области уничтожили французскую САУ Caesar
В Курской области уничтожили французскую САУ Caesar - РИА Новости, 06.09.2024
В Курской области уничтожили французскую САУ Caesar
Российские подразделения группировки "Север" уничтожили позицию самоходки Caesar ВСУ французского производства в приграничном районе Курской области, сообщило в РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T09:00
2024-09-06T09:29
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Север" уничтожили позицию самоходки Caesar ВСУ французского производства в приграничном районе Курской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Передвижение 155-мм самоходной артиллерийской установки ВСУ Caesar французского производства было обнаружено оператором разведывательного БПЛА ВС РФ в районе населенного пункта Николаево-Дарьино Курской области. Проследив за артиллерийской установкой, оператор БПЛА установил замаскированное место её временного размещения в ближайшей лесополосе", - говорится в сообщении.Оперативно получив координаты разведанной цели, артиллеристы группировки войск "Север" точным попаданием поразили позицию САУ ВСУ. Средствами объективного контроля поражение цели подтвердилось, было зафиксировано интенсивное возгорание в месте размещения орудия противника, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Курской области уничтожили французскую САУ Caesar

МО: группировка "Север" уничтожила французскую САУ Caesar в курском приграничье

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Pfc. Hayden Allega / Французская самоходная артиллерийская установка CAESAR
Французская самоходная артиллерийская установка CAESAR - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Pfc. Hayden Allega /
Французская самоходная артиллерийская установка CAESAR. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Север" уничтожили позицию самоходки Caesar ВСУ французского производства в приграничном районе Курской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Передвижение 155-мм самоходной артиллерийской установки ВСУ Caesar французского производства было обнаружено оператором разведывательного БПЛА ВС РФ в районе населенного пункта Николаево-Дарьино Курской области. Проследив за артиллерийской установкой, оператор БПЛА установил замаскированное место её временного размещения в ближайшей лесополосе", - говорится в сообщении.
Оперативно получив координаты разведанной цели, артиллеристы группировки войск "Север" точным попаданием поразили позицию САУ ВСУ. Средствами объективного контроля поражение цели подтвердилось, было зафиксировано интенсивное возгорание в месте размещения орудия противника, уточнили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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