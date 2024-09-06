https://ria.ru/20240906/caesar-1970974835.html
В Курской области уничтожили французскую САУ Caesar
В Курской области уничтожили французскую САУ Caesar - РИА Новости, 06.09.2024
В Курской области уничтожили французскую САУ Caesar
Российские подразделения группировки "Север" уничтожили позицию самоходки Caesar ВСУ французского производства в приграничном районе Курской области, сообщило в РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T09:00
2024-09-06T09:00
2024-09-06T09:29
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курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Север" уничтожили позицию самоходки Caesar ВСУ французского производства в приграничном районе Курской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Передвижение 155-мм самоходной артиллерийской установки ВСУ Caesar французского производства было обнаружено оператором разведывательного БПЛА ВС РФ в районе населенного пункта Николаево-Дарьино Курской области. Проследив за артиллерийской установкой, оператор БПЛА установил замаскированное место её временного размещения в ближайшей лесополосе", - говорится в сообщении.Оперативно получив координаты разведанной цели, артиллеристы группировки войск "Север" точным попаданием поразили позицию САУ ВСУ. Средствами объективного контроля поражение цели подтвердилось, было зафиксировано интенсивное возгорание в месте размещения орудия противника, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Курской области уничтожили французскую САУ Caesar
МО: группировка "Север" уничтожила французскую САУ Caesar в курском приграничье
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Север" уничтожили позицию самоходки Caesar ВСУ французского производства в приграничном районе Курской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Передвижение 155-мм самоходной артиллерийской установки ВСУ Caesar французского производства было обнаружено оператором разведывательного БПЛА ВС РФ в районе населенного пункта Николаево-Дарьино Курской области. Проследив за артиллерийской установкой, оператор БПЛА установил замаскированное место её временного размещения в ближайшей лесополосе", - говорится в сообщении.
Оперативно получив координаты разведанной цели, артиллеристы группировки войск "Север" точным попаданием поразили позицию САУ ВСУ. Средствами объективного контроля поражение цели подтвердилось, было зафиксировано интенсивное возгорание в месте размещения орудия противника, уточнили в ведомстве.