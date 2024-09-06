https://ria.ru/20240906/caesar-1970974835.html

В Курской области уничтожили французскую САУ Caesar

В Курской области уничтожили французскую САУ Caesar - РИА Новости, 06.09.2024

В Курской области уничтожили французскую САУ Caesar

Российские подразделения группировки "Север" уничтожили позицию самоходки Caesar ВСУ французского производства в приграничном районе Курской области, сообщило в РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T09:00

2024-09-06T09:00

2024-09-06T09:29

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Север" уничтожили позицию самоходки Caesar ВСУ французского производства в приграничном районе Курской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Передвижение 155-мм самоходной артиллерийской установки ВСУ Caesar французского производства было обнаружено оператором разведывательного БПЛА ВС РФ в районе населенного пункта Николаево-Дарьино Курской области. Проследив за артиллерийской установкой, оператор БПЛА установил замаскированное место её временного размещения в ближайшей лесополосе", - говорится в сообщении.Оперативно получив координаты разведанной цели, артиллеристы группировки войск "Север" точным попаданием поразили позицию САУ ВСУ. Средствами объективного контроля поражение цели подтвердилось, было зафиксировано интенсивное возгорание в месте размещения орудия противника, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

курская область

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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)