https://ria.ru/20240906/byulleteni-1971184608.html

Более 1,8 миллиона бюллетеней выдали избирателям на выборах в Мосгордуму

Более 1,8 миллиона бюллетеней выдали избирателям на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 06.09.2024

Более 1,8 миллиона бюллетеней выдали избирателям на выборах в Мосгордуму

Более 1,8 миллиона бюллетеней выдано избирателям на выборах в Мосгордуму, из них бумажных - более 60 тысяч, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T21:18

2024-09-06T21:18

2024-09-06T21:18

политика

москва

ольга кириллова

московская городская дума

выборы в россии — 2024

мосгоризбирком

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Более 1,8 миллиона бюллетеней выдано избирателям на выборах в Мосгордуму, из них бумажных - более 60 тысяч, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "На 20.00 всего выдано бюллетеней по выборам депутатов Мосгордумы VIII созыва - 1 835 087, из них бумагой - 60 447", - рассказала она на брифинге в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.

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политика, москва, ольга кириллова, московская городская дума, выборы в россии — 2024, мосгоризбирком