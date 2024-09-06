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Более 1,8 миллиона бюллетеней выдали избирателям на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 06.09.2024
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21:18 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/byulleteni-1971184608.html
Более 1,8 миллиона бюллетеней выдали избирателям на выборах в Мосгордуму
Более 1,8 миллиона бюллетеней выдали избирателям на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 06.09.2024
Более 1,8 миллиона бюллетеней выдали избирателям на выборах в Мосгордуму
Более 1,8 миллиона бюллетеней выдано избирателям на выборах в Мосгордуму, из них бумажных - более 60 тысяч, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T21:18
2024-09-06T21:18
политика
москва
ольга кириллова
московская городская дума
выборы в россии — 2024
мосгоризбирком
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Более 1,8 миллиона бюллетеней выдано избирателям на выборах в Мосгордуму, из них бумажных - более 60 тысяч, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "На 20.00 всего выдано бюллетеней по выборам депутатов Мосгордумы VIII созыва - 1 835 087, из них бумагой - 60 447", - рассказала она на брифинге в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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политика, москва, ольга кириллова, московская городская дума, выборы в россии — 2024, мосгоризбирком
Политика, Москва, Ольга Кириллова, Московская городская дума, Выборы в России — 2024, Мосгоризбирком
Более 1,8 миллиона бюллетеней выдали избирателям на выборах в Мосгордуму

МГИК: более 1,8 миллиона бюллетеней выдано избирателям на выборах в Мосгордуму

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкИзбиратели голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве
Избиратели голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Избиратели голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Более 1,8 миллиона бюллетеней выдано избирателям на выборах в Мосгордуму, из них бумажных - более 60 тысяч, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
"На 20.00 всего выдано бюллетеней по выборам депутатов Мосгордумы VIII созыва - 1 835 087, из них бумагой - 60 447", - рассказала она на брифинге в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
Избиратели голосуют на выборах - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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ПолитикаМоскваОльга КирилловаМосковская городская думаВыборы в России — 2024Мосгоризбирком
 
 
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