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"Ланцет" поразил бронетранспортер ВСУ в курском приграничье
"Ланцет" поразил бронетранспортер ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 06.09.2024
"Ланцет" поразил бронетранспортер ВСУ в курском приграничье
Российские подразделения поразили с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" украинский бронетранспортер в приграничном районе Курской области, сообщило... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:44
2024-09-06T16:44
2024-09-06T17:33
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безопасность
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские подразделения поразили с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" украинский бронетранспортер в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений бригады морской пехоты ТОФ группировки войск "Север" был обнаружен бронетранспортер ВСУ. После подтверждения обнаруженная цель была уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", - говорится в сообщении. В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось возгорание бронетранспортера противника, уточнили в ведомстве.
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Уничтожение "Ланцетом" бронетранспортера ВСУ в Курской области
Уничтожение "Ланцетом" бронетранспортера ВСУ в Курской области
2024-09-06T16:44
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Ланцет" поразил бронетранспортер ВСУ в курском приграничье
МО: ВС России поразили с помощью "Ланцета" украинский БТР в Курской области