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"Ланцет" поразил бронетранспортер ВСУ в курском приграничье

"Ланцет" поразил бронетранспортер ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 06.09.2024

"Ланцет" поразил бронетранспортер ВСУ в курском приграничье

Российские подразделения поразили с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" украинский бронетранспортер в приграничном районе Курской области, сообщило... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T16:44

2024-09-06T16:44

2024-09-06T17:33

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безопасность

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские подразделения поразили с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" украинский бронетранспортер в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений бригады морской пехоты ТОФ группировки войск "Север" был обнаружен бронетранспортер ВСУ. После подтверждения обнаруженная цель была уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", - говорится в сообщении. В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось возгорание бронетранспортера противника, уточнили в ведомстве.

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Уничтожение "Ланцетом" бронетранспортера ВСУ в Курской области Уничтожение "Ланцетом" бронетранспортера ВСУ в Курской области 2024-09-06T16:44 true PT0M12S

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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность