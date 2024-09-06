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Британца приговорили к девяти годам тюрьмы за поджог отеля с нелегалами - РИА Новости, 06.09.2024
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18:18 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/britanija-1971143676.html
Британца приговорили к девяти годам тюрьмы за поджог отеля с нелегалами
Британца приговорили к девяти годам тюрьмы за поджог отеля с нелегалами - РИА Новости, 06.09.2024
Британца приговорили к девяти годам тюрьмы за поджог отеля с нелегалами
Жителя Великобритании, который в ходе массовых беспорядков в августе участвовал в поджоге гостиницы с нелегальными мигрантами, приговорили к девяти годам... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T18:18
2024-09-06T18:18
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Жителя Великобритании, который в ходе массовых беспорядков в августе участвовал в поджоге гостиницы с нелегальными мигрантами, приговорили к девяти годам тюрьмы, это самый строгий приговор среди всех привлеченных к ответственности, сообщила в пятницу радиостанция LBC. Инцидент произошел 4 августа в английском городе Ротерем. Группа протестующих в масках атаковала гостиницу Holiday Inn Express, где проживали просители убежища. Они разбили окна и подожгли здание, а также забрасывали полицейских различными предметами. "Мужчина, который поджог отель, где были размещены просители убежища, получил самый долгий срок в рамках вынесения приговоров участникам беспорядков. В пятницу Томас Берли был приговорен к девяти годам тюрьмы", - говорится в сообщении радиостанции. Ранее 27-летний Берли признал вину в поджоге с намерением подвергнуть жизни людей опасности, а также в насильственных беспорядках и хранении оружия, напоминает LBC. После выхода из тюрьмы мужчине предстоит отбыть еще пять лет условно. В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший родился в семье мигрантов из Руанды. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения. На фоне беспорядков власти Великобритании трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер страны Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию освободили дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействовали 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
https://ria.ru/20240807/britanija-1964588846.html
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в мире, великобритания, россия, руанда, кир стармер
В мире, Великобритания, Россия, Руанда, Кир Стармер
Британца приговорили к девяти годам тюрьмы за поджог отеля с нелегалами

LBC: организатора беспорядков в Ротереме приговорили к девяти годам тюрьмы

© RTСтолкновения протестующих с полицией возле отеля Holiday Inn Express, в котором, предположительно, проживают мигранты.
Столкновения протестующих с полицией возле отеля Holiday Inn Express, в котором, предположительно, проживают мигранты. - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© RT
Столкновения протестующих с полицией возле отеля Holiday Inn Express, в котором, предположительно, проживают мигранты.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Жителя Великобритании, который в ходе массовых беспорядков в августе участвовал в поджоге гостиницы с нелегальными мигрантами, приговорили к девяти годам тюрьмы, это самый строгий приговор среди всех привлеченных к ответственности, сообщила в пятницу радиостанция LBC.
Инцидент произошел 4 августа в английском городе Ротерем. Группа протестующих в масках атаковала гостиницу Holiday Inn Express, где проживали просители убежища. Они разбили окна и подожгли здание, а также забрасывали полицейских различными предметами.
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"Мужчина, который поджог отель, где были размещены просители убежища, получил самый долгий срок в рамках вынесения приговоров участникам беспорядков. В пятницу Томас Берли был приговорен к девяти годам тюрьмы", - говорится в сообщении радиостанции.
Ранее 27-летний Берли признал вину в поджоге с намерением подвергнуть жизни людей опасности, а также в насильственных беспорядках и хранении оружия, напоминает LBC. После выхода из тюрьмы мужчине предстоит отбыть еще пять лет условно.
В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.
Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший родился в семье мигрантов из Руанды. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения.
На фоне беспорядков власти Великобритании трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер страны Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию освободили дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействовали 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
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