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Лавров прокомментировал перспективы сближения Турции и БРИКС - РИА Новости, 06.09.2024
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07:17 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/briks-1970958625.html
Лавров прокомментировал перспективы сближения Турции и БРИКС
Лавров прокомментировал перспективы сближения Турции и БРИКС - РИА Новости, 06.09.2024
Лавров прокомментировал перспективы сближения Турции и БРИКС
У БРИКС нет правил, которые запрещали бы членам определенных организаций иметь отношения с этим объединением, заявил в интервью РБК глава МИД России Сергей... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T07:17
2024-09-06T07:17
россия
турция
владивосток
сергей лавров
юрий ушаков
брикс
нато
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. У БРИКС нет правил, которые запрещали бы членам определенных организаций иметь отношения с этим объединением, заявил в интервью РБК глава МИД России Сергей Лавров, комментируя перспективы сближения Турции с БРИКС при членстве в НАТО и статусе кандидата в члены ЕС. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, теперь она находится на рассмотрении. "Что касается членства в НАТО и статуса кандидата в Евросоюз, который Турция имеет уже почти 70 лет, то, как недавно сказал один из турецких чиновников, в БРИКС нет правил, где сказано, что члены определенных организаций не могут иметь отношения с этим объединением", - сказал министр на полях Восточного экономического форума. Он добавил, что для членов БРИКС и для стран, развивающих сотрудничество с объединением, главное - разделять ценности, которые указаны в Уставе ООН. Это суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, мирное урегулирование споров, уважение, суверенитет и территориальная целостность всех государств, подчеркнул глава МИД РФ. "Нам не нужны ценности нацизма, теории, практика нацизма, запрета свободы слова, национальных языков, культур, традиций, закрытия канонических храмов и других", - сказал также министр. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240711/briks-1958909610.html
https://ria.ru/20240607/lavrov-1951225390.html
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россия, турция, владивосток, сергей лавров, юрий ушаков, брикс, нато, евросоюз, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Турция, Владивосток, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, БРИКС, НАТО, Евросоюз, В мире, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Лавров прокомментировал перспективы сближения Турции и БРИКС

Лавров: правила БРИКС не запрещают одновременное членство в НАТО

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. У БРИКС нет правил, которые запрещали бы членам определенных организаций иметь отношения с этим объединением, заявил в интервью РБК глава МИД России Сергей Лавров, комментируя перспективы сближения Турции с БРИКС при членстве в НАТО и статусе кандидата в члены ЕС.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, теперь она находится на рассмотрении.
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11 июля, 10:41
"Что касается членства в НАТО и статуса кандидата в Евросоюз, который Турция имеет уже почти 70 лет, то, как недавно сказал один из турецких чиновников, в БРИКС нет правил, где сказано, что члены определенных организаций не могут иметь отношения с этим объединением", - сказал министр на полях Восточного экономического форума.
Он добавил, что для членов БРИКС и для стран, развивающих сотрудничество с объединением, главное - разделять ценности, которые указаны в Уставе ООН. Это суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, мирное урегулирование споров, уважение, суверенитет и территориальная целостность всех государств, подчеркнул глава МИД РФ.
"Нам не нужны ценности нацизма, теории, практика нацизма, запрета свободы слова, национальных языков, культур, традиций, закрытия канонических храмов и других", - сказал также министр.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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7 июня, 09:39
 
РоссияТурцияВладивостокСергей ЛавровЮрий УшаковБРИКСНАТОЕвросоюзВ миреВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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