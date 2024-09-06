https://ria.ru/20240906/briks-1970958625.html

Лавров прокомментировал перспективы сближения Турции и БРИКС

Лавров прокомментировал перспективы сближения Турции и БРИКС - РИА Новости, 06.09.2024

Лавров прокомментировал перспективы сближения Турции и БРИКС

У БРИКС нет правил, которые запрещали бы членам определенных организаций иметь отношения с этим объединением, заявил в интервью РБК глава МИД России Сергей... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T07:17

2024-09-06T07:17

2024-09-06T07:17

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турция

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брикс

нато

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. У БРИКС нет правил, которые запрещали бы членам определенных организаций иметь отношения с этим объединением, заявил в интервью РБК глава МИД России Сергей Лавров, комментируя перспективы сближения Турции с БРИКС при членстве в НАТО и статусе кандидата в члены ЕС. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, теперь она находится на рассмотрении. "Что касается членства в НАТО и статуса кандидата в Евросоюз, который Турция имеет уже почти 70 лет, то, как недавно сказал один из турецких чиновников, в БРИКС нет правил, где сказано, что члены определенных организаций не могут иметь отношения с этим объединением", - сказал министр на полях Восточного экономического форума. Он добавил, что для членов БРИКС и для стран, развивающих сотрудничество с объединением, главное - разделять ценности, которые указаны в Уставе ООН. Это суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, мирное урегулирование споров, уважение, суверенитет и территориальная целостность всех государств, подчеркнул глава МИД РФ. "Нам не нужны ценности нацизма, теории, практика нацизма, запрета свободы слова, национальных языков, культур, традиций, закрытия канонических храмов и других", - сказал также министр. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240711/briks-1958909610.html

https://ria.ru/20240607/lavrov-1951225390.html

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россия, турция, владивосток, сергей лавров, юрий ушаков, брикс, нато, евросоюз, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)