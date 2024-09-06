https://ria.ru/20240906/bouz-1971078299.html

"Мощный удар". На Западе высмеяли решение Литвы по России

"Мощный удар". На Западе высмеяли решение Литвы по России - РИА Новости, 06.09.2024

"Мощный удар". На Западе высмеяли решение Литвы по России

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в соцсети X укрепления Литвы на границе с Россией. "Еще один мощный удар по российскому государству. Военная, политическая РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:20

2024-09-06T15:20

2024-09-06T15:20

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литва

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в соцсети X укрепления Литвы на границе с Россией. "Еще один мощный удар по российскому государству. Военная, политическая и экономическая держава Литва установила на границе с Россией бетонные зубы дракона", — сыронизировал он. Журналист пошутил, что теперь Россия обречена. Накануне Минобороны Литвы сообщило, что установило "зубы дракона" и другие укрепления на границе с Калининградской областью. Как отмечал президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Он подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.

https://ria.ru/20240901/litva-1969776911.html

https://ria.ru/20240824/zaharova-1968292760.html

литва

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