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"Мощный удар". На Западе высмеяли решение Литвы по России - РИА Новости, 06.09.2024
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15:20 06.09.2024
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"Мощный удар". На Западе высмеяли решение Литвы по России
"Мощный удар". На Западе высмеяли решение Литвы по России - РИА Новости, 06.09.2024
"Мощный удар". На Западе высмеяли решение Литвы по России
Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в соцсети X укрепления Литвы на границе с Россией. "Еще один мощный удар по российскому государству. Военная, политическая РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:20
2024-09-06T15:20
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в соцсети X укрепления Литвы на границе с Россией. "Еще один мощный удар по российскому государству. Военная, политическая и экономическая держава Литва установила на границе с Россией бетонные зубы дракона", — сыронизировал он. Журналист пошутил, что теперь Россия обречена. Накануне Минобороны Литвы сообщило, что установило "зубы дракона" и другие укрепления на границе с Калининградской областью. Как отмечал президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Он подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
https://ria.ru/20240901/litva-1969776911.html
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в мире, литва, россия
В мире, Литва, Россия
"Мощный удар". На Западе высмеяли решение Литвы по России

Журналист Боуз высмеял возведение Литвой укреплений на границе с Россией

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкНа одной из улиц Вильнюса, Литва
На одной из улиц Вильнюса, Литва - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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На одной из улиц Вильнюса, Литва . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в соцсети X укрепления Литвы на границе с Россией.

"Еще один мощный удар по российскому государству. Военная, политическая и экономическая держава Литва установила на границе с Россией бетонные зубы дракона", — сыронизировал он.
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Журналист пошутил, что теперь Россия обречена.

Накануне Минобороны Литвы сообщило, что установило "зубы дракона" и другие укрепления на границе с Калининградской областью.

Как отмечал президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Он подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
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