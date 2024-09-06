"Мощный удар". На Западе высмеяли решение Литвы по России
Журналист Боуз высмеял возведение Литвой укреплений на границе с Россией
На одной из улиц Вильнюса, Литва . Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в соцсети X укрепления Литвы на границе с Россией.
"Еще один мощный удар по российскому государству. Военная, политическая и экономическая держава Литва установила на границе с Россией бетонные зубы дракона", — сыронизировал он.
"Еще один мощный удар по российскому государству. Военная, политическая и экономическая держава Литва установила на границе с Россией бетонные зубы дракона", — сыронизировал он.
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Журналист пошутил, что теперь Россия обречена.
Накануне Минобороны Литвы сообщило, что установило "зубы дракона" и другие укрепления на границе с Калининградской областью.
Как отмечал президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Он подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
Накануне Минобороны Литвы сообщило, что установило "зубы дракона" и другие укрепления на границе с Калининградской областью.
Как отмечал президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Он подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
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