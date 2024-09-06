https://ria.ru/20240906/biznes-1971039450.html

Григоренко: бизнес должен понимать, почему он отнесен к категории риска

Григоренко: бизнес должен понимать, почему он отнесен к категории риска - РИА Новости, 06.09.2024

Григоренко: бизнес должен понимать, почему он отнесен к категории риска

Бизнес должен понимать, почему он отнесен к той или иной категории риска, заявил заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:45

2024-09-06T13:45

2024-09-06T13:45

твой бизнес

дальний восток

дмитрий григоренко

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

твой бизнес – новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971040498_0:27:3071:1754_1920x0_80_0_0_b566b6405f2a39f6d6299b1133928fea.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Бизнес должен понимать, почему он отнесен к той или иной категории риска, заявил заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в ходе встречи с представителями предпринимательского сообщества и бизнес-объединений регионов Дальнего Востока по вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности. Как сообщает пресс-служба вице-премьера, Григоренко отметил, что одним из важнейших направлений работы правительства является снижение административной нагрузки на бизнес. "С этой целью на протяжении последних лет проводится реформа контрольно-надзорной сферы. Согласно поручению президента, в 2025 году контрольные ведомства должны завершить переход на риск-ориентированную модель работы", - подчеркнул он. Также Григоренко сообщил, что правительство прорабатывает вопрос замены плановых проверок обязательными профилактическими визитами. В ходе встречи представители дальневосточного бизнеса подняли вопрос о создании публичного механизма расчета категории риска. Григоренко поддержал инициативу, ответив, что понятный и общедоступный инструмент позволит предпринимателям анализировать показатели присвоенной категории и работать над их улучшением. "Важно, чтобы бизнес понимал, почему он отнесен к той или иной категории риска. У отдельных органов уже есть работающие "калькуляторы" – например, МЧС по пожарному надзору или Роструда по трудовому. Удобный и понятный сервис должен появиться у всех. Наша задача – создать прозрачные и справедливые правила для бизнеса, который будет мотивирован эти правила соблюдать", – сказал Григоренко. Особое внимание на прошедшей встрече вице-премьер уделил теме цифровизации контрольно-надзорной деятельности.

https://ria.ru/20240816/biznes-1966609935.html

https://ria.ru/20240328/reforma-1935988788.html

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дальний восток, дмитрий григоренко, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , твой бизнес – новости