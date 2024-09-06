https://ria.ru/20240906/biznes-1971039450.html
Григоренко: бизнес должен понимать, почему он отнесен к категории риска
Григоренко: бизнес должен понимать, почему он отнесен к категории риска - РИА Новости, 06.09.2024
Григоренко: бизнес должен понимать, почему он отнесен к категории риска
Бизнес должен понимать, почему он отнесен к той или иной категории риска, заявил заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:45
2024-09-06T13:45
2024-09-06T13:45
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дальний восток
дмитрий григоренко
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Бизнес должен понимать, почему он отнесен к той или иной категории риска, заявил заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в ходе встречи с представителями предпринимательского сообщества и бизнес-объединений регионов Дальнего Востока по вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности. Как сообщает пресс-служба вице-премьера, Григоренко отметил, что одним из важнейших направлений работы правительства является снижение административной нагрузки на бизнес. "С этой целью на протяжении последних лет проводится реформа контрольно-надзорной сферы. Согласно поручению президента, в 2025 году контрольные ведомства должны завершить переход на риск-ориентированную модель работы", - подчеркнул он. Также Григоренко сообщил, что правительство прорабатывает вопрос замены плановых проверок обязательными профилактическими визитами. В ходе встречи представители дальневосточного бизнеса подняли вопрос о создании публичного механизма расчета категории риска. Григоренко поддержал инициативу, ответив, что понятный и общедоступный инструмент позволит предпринимателям анализировать показатели присвоенной категории и работать над их улучшением. "Важно, чтобы бизнес понимал, почему он отнесен к той или иной категории риска. У отдельных органов уже есть работающие "калькуляторы" – например, МЧС по пожарному надзору или Роструда по трудовому. Удобный и понятный сервис должен появиться у всех. Наша задача – создать прозрачные и справедливые правила для бизнеса, который будет мотивирован эти правила соблюдать", – сказал Григоренко. Особое внимание на прошедшей встрече вице-премьер уделил теме цифровизации контрольно-надзорной деятельности.
https://ria.ru/20240816/biznes-1966609935.html
https://ria.ru/20240328/reforma-1935988788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, дмитрий григоренко, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , твой бизнес – новости
Твой бизнес, Дальний Восток, Дмитрий Григоренко, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Твой бизнес – новости
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Бизнес должен понимать, почему он отнесен к той или иной категории риска, заявил заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в ходе встречи с представителями предпринимательского сообщества и бизнес-объединений регионов Дальнего Востока по вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности.
Как сообщает пресс-служба вице-премьера, Григоренко отметил, что одним из важнейших направлений работы правительства является снижение административной нагрузки на бизнес. "С этой целью на протяжении последних лет проводится реформа контрольно-надзорной сферы. Согласно поручению президента, в 2025 году контрольные ведомства должны завершить переход на риск-ориентированную модель работы", - подчеркнул он.
Также Григоренко сообщил, что правительство прорабатывает вопрос замены плановых проверок обязательными профилактическими визитами.
В ходе встречи представители дальневосточного бизнеса подняли вопрос о создании публичного механизма расчета категории риска. Григоренко поддержал инициативу, ответив, что понятный и общедоступный инструмент позволит предпринимателям анализировать показатели присвоенной категории и работать над их улучшением.
"Важно, чтобы бизнес понимал, почему он отнесен к той или иной категории риска. У отдельных органов уже есть работающие "калькуляторы" – например, МЧС
по пожарному надзору или Роструда
по трудовому. Удобный и понятный сервис должен появиться у всех. Наша задача – создать прозрачные и справедливые правила для бизнеса, который будет мотивирован эти правила соблюдать", – сказал Григоренко.
Особое внимание на прошедшей встрече вице-премьер уделил теме цифровизации контрольно-надзорной деятельности.