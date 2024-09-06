https://ria.ru/20240906/bezrabotitsa-1971181458.html

МЭР спрогнозировало уровень безработицы в России до 2027 года

МЭР спрогнозировало уровень безработицы в России до 2027 года - РИА Новости, 06.09.2024

МЭР спрогнозировало уровень безработицы в России до 2027 года

Минэкономразвития ожидает безработицу в России в 2024-2027 годах на уровне 2,6% в год, сообщил журналистам представитель министерства. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T20:46

2024-09-06T20:46

2024-09-06T21:59

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571090715_0:165:3347:2048_1920x0_80_0_0_190f827a4429712fdb19e5ce987c5160.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минэкономразвития ожидает безработицу в России в 2024-2027 годах на уровне 2,6% в год, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, министерство в пятницу внесло в правительство проект прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. "Проблема с напряженностью на рынке труда сохраняется, это отражено в прогнозе. Мы считаем, что у нас низкая безработица будет на всем прогнозном горизонте - 2,6% (по годам - ред.)", - сказал представитель министерства. При этом он подчеркнул, что экономика несмотря на это будет расти, прежде всего, за счет увеличения производительности труда. Весной министерство прогнозировало безработицу в 2024-2027 годах на уровне 3% в среднем за год на всем прогнозном горизонте.

https://ria.ru/20240807/apokalipsis-1964512761.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)