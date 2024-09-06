https://ria.ru/20240906/bezrabotitsa-1971181458.html
МЭР спрогнозировало уровень безработицы в России до 2027 года
МЭР спрогнозировало уровень безработицы в России до 2027 года - РИА Новости, 06.09.2024
МЭР спрогнозировало уровень безработицы в России до 2027 года
Минэкономразвития ожидает безработицу в России в 2024-2027 годах на уровне 2,6% в год, сообщил журналистам представитель министерства. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:46
2024-09-06T20:46
2024-09-06T21:59
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минэкономразвития ожидает безработицу в России в 2024-2027 годах на уровне 2,6% в год, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, министерство в пятницу внесло в правительство проект прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. "Проблема с напряженностью на рынке труда сохраняется, это отражено в прогнозе. Мы считаем, что у нас низкая безработица будет на всем прогнозном горизонте - 2,6% (по годам - ред.)", - сказал представитель министерства. При этом он подчеркнул, что экономика несмотря на это будет расти, прежде всего, за счет увеличения производительности труда. Весной министерство прогнозировало безработицу в 2024-2027 годах на уровне 3% в среднем за год на всем прогнозном горизонте.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МЭР спрогнозировало уровень безработицы в России до 2027 года
МЭР ожидает безработицу в России в 2024-2027 гг на уровне 2,6% в год
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минэкономразвития ожидает безработицу в России в 2024-2027 годах на уровне 2,6% в год, сообщил журналистам представитель министерства.
По его словам, министерство в пятницу внесло в правительство проект прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов.
"Проблема с напряженностью на рынке труда сохраняется, это отражено в прогнозе. Мы считаем, что у нас низкая безработица будет на всем прогнозном горизонте - 2,6% (по годам - ред.)", - сказал представитель министерства.
При этом он подчеркнул, что экономика несмотря на это будет расти, прежде всего, за счет увеличения производительности труда.
Весной министерство прогнозировало безработицу в 2024-2027 годах на уровне 3% в среднем за год на всем прогнозном горизонте.