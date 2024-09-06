https://ria.ru/20240906/bezopasnost-1971077904.html
Гросси рассказал о роли МАГАТЭ в обеспечении ядерной безопасности
Гросси рассказал о роли МАГАТЭ в обеспечении ядерной безопасности - РИА Новости, 06.09.2024
Гросси рассказал о роли МАГАТЭ в обеспечении ядерной безопасности
Тревожные события последних недель показали, что присутствие МАГАТЭ играет важную роль для преодоления вызовов ядерной безопасности, заявил генеральный директор РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:19
2024-09-06T15:19
2024-09-06T15:31
магатэ
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КАЛИНИНГРАД, 6 сен — РИА Новости. Тревожные события последних недель показали, что присутствие МАГАТЭ играет важную роль для преодоления вызовов ядерной безопасности, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси."Что я могу сказать, то это о той роли, которую продолжает выполнять агентство в части, касающейся способствования преодолению тех угроз и вызовов, которые стоят перед этими атомными объектами.... Несмотря на крайне тревожные последние недели и те события, которые сопровождали их, присутствие МАГАТЭ сохраняется, и это является благом для всех сторон. Это является благом для России, это является благом для Украины, это является благом для международного сообщества", - заявил Гросси журналистам.Он подчеркнул, что роль МАГАТЭ в работе по обеспечению ядерной безопасности должна продолжаться и расширяться."Я это говорил в Запорожье, я это говорил в Киеве, я это сейчас говорю в Калининграде: АЭС никогда не могут быть легитимной целью в вооруженном конфликте. Поэтому со своей стороны агентство (МАГАТЭ) предлагает меры и инструменты для избежания ситуаций, которые являются неприемлимыми для всех сторон", - заявил Гросси журналистам.
https://ria.ru/20240904/aes-1970590189.html
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МАГАТЭ, В мире, Запорожье, Киев, Калининград, Рафаэль Гросси
Гросси рассказал о роли МАГАТЭ в обеспечении ядерной безопасности
Гросси: МАГАТЭ использует все инструменты для обеспечения ядерной безопасности