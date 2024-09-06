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Расчет БПЛА "Центра" уничтожил технику ВСУ под Авдеевкой
Расчет БПЛА "Центра" уничтожил технику ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 06.09.2024
Расчет БПЛА "Центра" уничтожил технику ВСУ под Авдеевкой
Расчет БПЛА Supercam российской группировки войск "Центр" обеспечил уничтожение бронетехники ВСУ под Авдеевкой, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T05:16
2024-09-06T05:16
2024-09-06T05:16
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ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Расчет БПЛА Supercam российской группировки войск "Центр" обеспечил уничтожение бронетехники ВСУ под Авдеевкой, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета БПЛА Supercam группировки войск "Центр" обеспечили наведение артиллерии и контроль поражения военных целей противника, в числе которых бронетехника и скопления живой силы ВСУ, выявленные на авдеевском направлении", - сообщили в Минобороны. Расчеты Supercam, как отметили в Минобороны, выполняют воздушную разведку на ближних и дальних рубежах линии боевого соприкосновения для выявления скрытного перемещения противника в дневное и ночное время суток. Воздушные разведчики, тесно взаимодействуя с артиллерийскими подразделениями Центрального военного округа, выполняют работу по корректировке огня артиллерии, контролируют поражение целей операторами ударных дронов, разведают важнейшую информацию о силах и средствах противника вблизи линии боевого соприкосновения в интересах штурмовых подразделений. "Конструктивное исполнение с модульной архитектурой позволяет оперативно менять полезные нагрузки БПЛА и варьировать состав бортового оборудования. Высокая устойчивость и хорошая управляемость позволяют использование БПЛА Supercam в сложных метеоусловиях. Компоновочная схема с тянущей силовой установкой наилучшим образом соответствует решаемым задачам и обеспечению безопасности личного состава расчета", - заявили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240905/spetsoperatsiya-1970930301.html
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авдеевка, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчет БПЛА "Центра" уничтожил технику ВСУ под Авдеевкой
Минобороны: расчеты БПЛА Supercam уничтожили бронетехнику ВСУ под Авдеевкой
ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Расчет БПЛА Supercam российской группировки войск "Центр" обеспечил уничтожение бронетехники ВСУ под Авдеевкой, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета БПЛА Supercam группировки войск "Центр" обеспечили наведение артиллерии и контроль поражения военных целей противника, в числе которых бронетехника и скопления живой силы ВСУ, выявленные на авдеевском направлении", - сообщили в Минобороны.
Расчеты Supercam, как отметили в Минобороны, выполняют воздушную разведку на ближних и дальних рубежах линии боевого соприкосновения для выявления скрытного перемещения противника в дневное и ночное время суток. Воздушные разведчики, тесно взаимодействуя с артиллерийскими подразделениями Центрального военного округа, выполняют работу по корректировке огня артиллерии, контролируют поражение целей операторами ударных дронов, разведают важнейшую информацию о силах и средствах противника вблизи линии боевого соприкосновения в интересах штурмовых подразделений.
"Конструктивное исполнение с модульной архитектурой позволяет оперативно менять полезные нагрузки БПЛА и варьировать состав бортового оборудования. Высокая устойчивость и хорошая управляемость позволяют использование БПЛА Supercam в сложных метеоусловиях. Компоновочная схема с тянущей силовой установкой наилучшим образом соответствует решаемым задачам и обеспечению безопасности личного состава расчета", - заявили в оборонном ведомстве.