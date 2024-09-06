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Операторы БПЛА "Южной" группировки сорвали ротацию ВСУ
Операторы БПЛА "Южной" группировки сорвали ротацию ВСУ - РИА Новости, 06.09.2024
Операторы БПЛА "Южной" группировки сорвали ротацию ВСУ
Операторы расчетов ударных БПЛА "Южной" группировки войск точными сбросами на позиции ВСУ, расположенные в лесопосадке в зоне СВО, обратили в бегство живую силу РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T05:06
2024-09-06T05:06
2024-09-06T05:06
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Операторы расчетов ударных БПЛА "Южной" группировки войск точными сбросами на позиции ВСУ, расположенные в лесопосадке в зоне СВО, обратили в бегство живую силу противника, тем самым сорвав ротацию, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. В ходе боевого дежурства разведчики "Южной" группировки войск при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружили движение противника в лесополосе. Передав месторасположения целей операторам ударных БПЛА группировки, военнослужащие продолжили наблюдение за движением противника, тем самым корректируя работу операторов ударных дронов. "Потеряв часть живой силы, противник начал спешно покидать позиции, спасаясь бегством с поля боя", - говорится в сообщении ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Операторы БПЛА "Южной" группировки сорвали ротацию ВСУ
МО: ударные БПЛА "Южной" группировки обратили в бегство личный состав ВСУ
ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Операторы расчетов ударных БПЛА "Южной" группировки войск точными сбросами на позиции ВСУ, расположенные в лесопосадке в зоне СВО, обратили в бегство живую силу противника, тем самым сорвав ротацию, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
В ходе боевого дежурства разведчики "Южной" группировки войск при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружили движение противника в лесополосе. Передав месторасположения целей операторам ударных БПЛА группировки, военнослужащие продолжили наблюдение за движением противника, тем самым корректируя работу операторов ударных дронов.
"Потеряв часть живой силы, противник начал спешно покидать позиции, спасаясь бегством с поля боя", - говорится в сообщении ведомства.