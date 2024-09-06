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Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 06.09.2024
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Российская ПВО уничтожила БПЛА самолетного типа над территорией Курской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T19:42
2024-09-06T19:42
2024-09-06T19:50
курская область
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российская ПВО уничтожила БПЛА самолетного типа над территорией Курской области, сообщило Минобороны России."Около 18.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, безопасность
Курская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
МО РФ: над Курской областью сбили украинский беспилотник