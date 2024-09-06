Минск не откажется от контактов с Токио из-за японского шпиона
МИД Белоруссии: Минск не откажется от контактов с Токио из-за японского шпиона
© Sputnik / Виктор Толочко
Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
МИНСК, 6 сен - РИА Новости. Минск не отказывается от дальнейших контактов с Токио после задержания японского гражданина за шпионаж, заявил официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
"При этом мы не отказываемся от дальнейших контактов с японской стороной по данному делу", - сказал Глаз.
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По словам Глаза, в Минске подчеркивают неприемлемость любых действий иностранных разведывательных служб, нарушающих белорусский суверенитет.
Ранее телеканал "Беларусь 1" сообщил о задержании агента японской спецслужбы. Согласно сообщению, задержанный гражданин Японии "имел самые обширные интересы, начиная от сбора информации о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы "Один пояс - один путь" и заканчивая происходящим на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры". Правительство Японии подтвердило задержание японского гражданина в Белоруссии летом этого года, отметив, что ему оказывается консульская поддержка.
Накануне в эфире телеканала "Беларусь 1" вышла программа, в которой задержанный в Гомеле Масатоси Наканиси заявил, что его данные могли быть использованы Украиной или США для потенциальной ракетной атаки по Белоруссии . По данным телеканала, японец сделал более 9 тысяч точных фотографий с белорусско-украинской границы, в основном это мосты, дороги, железнодорожные пути, военные и логистические объекты. Для передачи информации было использовано два канала, причем резервный находился в посольстве Японии в Минске.
Уточняется, что Наканиси был задержан КГБ Белоруссии в июле. Он был завербован и обучен в Японии , а затем отправлен на задание в Гомель. Японец делал подробные отчеты за каждый год из шести, проведенных в Белоруссии . Он намеревался передать информацию в национальную комиссию общественной безопасности Японии , одно из подразделений которой занимается разведывательной и контрразведывательной деятельностью. Начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил телеканалу, что Наканиси осуществлял сбор и передачу различной информации военного характера. В соответствии с данной статьей иностранцу может грозить от трех до семи лет лишения свободы.
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