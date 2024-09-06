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Минск не откажется от контактов с Токио из-за японского шпиона - РИА Новости, 06.09.2024
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15:23 06.09.2024 (обновлено: 15:53 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/belorussiya-1971079045.html
Минск не откажется от контактов с Токио из-за японского шпиона
Минск не откажется от контактов с Токио из-за японского шпиона - РИА Новости, 06.09.2024
Минск не откажется от контактов с Токио из-за японского шпиона
Минск не отказывается от дальнейших контактов с Токио после задержания японского гражданина за шпионаж, заявил официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:23
2024-09-06T15:53
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МИНСК, 6 сен - РИА Новости. Минск не отказывается от дальнейших контактов с Токио после задержания японского гражданина за шпионаж, заявил официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз."При этом мы не отказываемся от дальнейших контактов с японской стороной по данному делу", - сказал Глаз.По словам Глаза, в Минске подчеркивают неприемлемость любых действий иностранных разведывательных служб, нарушающих белорусский суверенитет.Ранее телеканал "Беларусь 1" сообщил о задержании агента японской спецслужбы. Согласно сообщению, задержанный гражданин Японии "имел самые обширные интересы, начиная от сбора информации о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы "Один пояс - один путь" и заканчивая происходящим на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры". Правительство Японии подтвердило задержание японского гражданина в Белоруссии летом этого года, отметив, что ему оказывается консульская поддержка.Накануне в эфире телеканала "Беларусь 1" вышла программа, в которой задержанный в Гомеле Масатоси Наканиси заявил, что его данные могли быть использованы Украиной или США для потенциальной ракетной атаки по Белоруссии . По данным телеканала, японец сделал более 9 тысяч точных фотографий с белорусско-украинской границы, в основном это мосты, дороги, железнодорожные пути, военные и логистические объекты. Для передачи информации было использовано два канала, причем резервный находился в посольстве Японии в Минске.Уточняется, что Наканиси был задержан КГБ Белоруссии в июле. Он был завербован и обучен в Японии , а затем отправлен на задание в Гомель. Японец делал подробные отчеты за каждый год из шести, проведенных в Белоруссии . Он намеревался передать информацию в национальную комиссию общественной безопасности Японии , одно из подразделений которой занимается разведывательной и контрразведывательной деятельностью. Начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил телеканалу, что Наканиси осуществлял сбор и передачу различной информации военного характера. В соответствии с данной статьей иностранцу может грозить от трех до семи лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240906/yaponiya-1970956891.html
https://ria.ru/20240906/belorussija-1971010485.html
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минск, белоруссия, япония, в мире
Минск, Белоруссия, Япония, В мире
Минск не откажется от контактов с Токио из-за японского шпиона

МИД Белоруссии: Минск не откажется от контактов с Токио из-за японского шпиона

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 6 сен - РИА Новости. Минск не отказывается от дальнейших контактов с Токио после задержания японского гражданина за шпионаж, заявил официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
"При этом мы не отказываемся от дальнейших контактов с японской стороной по данному делу", - сказал Глаз.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Япония направила протест Белоруссии
Вчера, 06:54
По словам Глаза, в Минске подчеркивают неприемлемость любых действий иностранных разведывательных служб, нарушающих белорусский суверенитет.
Ранее телеканал "Беларусь 1" сообщил о задержании агента японской спецслужбы. Согласно сообщению, задержанный гражданин Японии "имел самые обширные интересы, начиная от сбора информации о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы "Один пояс - один путь" и заканчивая происходящим на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры". Правительство Японии подтвердило задержание японского гражданина в Белоруссии летом этого года, отметив, что ему оказывается консульская поддержка.
Полигон Ашулук - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Белоруссия и Россия завершают сосредоточение сил и средств ракетных войск
Вчера, 11:44
Накануне в эфире телеканала "Беларусь 1" вышла программа, в которой задержанный в Гомеле Масатоси Наканиси заявил, что его данные могли быть использованы Украиной или США для потенциальной ракетной атаки по Белоруссии . По данным телеканала, японец сделал более 9 тысяч точных фотографий с белорусско-украинской границы, в основном это мосты, дороги, железнодорожные пути, военные и логистические объекты. Для передачи информации было использовано два канала, причем резервный находился в посольстве Японии в Минске.
Уточняется, что Наканиси был задержан КГБ Белоруссии в июле. Он был завербован и обучен в Японии , а затем отправлен на задание в Гомель. Японец делал подробные отчеты за каждый год из шести, проведенных в Белоруссии . Он намеревался передать информацию в национальную комиссию общественной безопасности Японии , одно из подразделений которой занимается разведывательной и контрразведывательной деятельностью. Начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил телеканалу, что Наканиси осуществлял сбор и передачу различной информации военного характера. В соответствии с данной статьей иностранцу может грозить от трех до семи лет лишения свободы.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
В Китае возбудили дело о шпионаже в отношении гражданина Японии
22 августа, 11:45
 
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