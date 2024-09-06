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Белоруссия и Россия завершают сосредоточение сил и средств ракетных войск
Белоруссия и Россия завершают сосредоточение сил и средств ракетных войск - РИА Новости, 06.09.2024
Белоруссия и Россия завершают сосредоточение сил и средств ракетных войск
Белоруссия и РФ завершают сосредоточение сил и средств ракетных войск на одном из полигонов РФ для проведения контрольного занятия по управлению ракетными... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T11:44
2024-09-06T11:44
2024-09-06T11:44
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белоруссия
воздушно-космические силы россии
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МИНСК, 6 сен - РИА Новости. Белоруссия и РФ завершают сосредоточение сил и средств ракетных войск на одном из полигонов РФ для проведения контрольного занятия по управлению ракетными ударами, сообщает белорусское минобороны. На российском полигоне Ашулук 13 августа стартовали совместные учения подразделений ВВС и войск ПВО Белоруссии и ВКС РФ. Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО белорусской армии Михаил Матросов сообщал, что в течение августа, согласно плану подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, будут проходить оперативно-тактические учения с родами войск с боевой стрельбой на территории Российской Федерации. "Группа руководства контрольными занятиями по управлению ракетными ударами убывает в Российскую Федерацию... Завершается сосредоточение сил и средств ракетных войск на одном из полигонов Российской Федерации для проведения контрольного занятия по управлению ракетными ударами с проведением боевых пусков из различных ракетных комплексов", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
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россия, белоруссия, воздушно-космические силы россии
Россия, Белоруссия, Воздушно-космические силы России
Белоруссия и Россия завершают сосредоточение сил и средств ракетных войск
Белоруссия и Россия завершают сосредоточение сил и средств ракетных войск