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Украинские уклонисты начали бежать в Белоруссию - РИА Новости, 06.09.2024
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11:24 06.09.2024 (обновлено: 11:49 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/belorussija-1971005270.html
Украинские уклонисты начали бежать в Белоруссию
Украинские уклонисты начали бежать в Белоруссию - РИА Новости, 06.09.2024
Украинские уклонисты начали бежать в Белоруссию
Украинские уклонисты пытались сбежать в Белоруссию через минное поле, сообщила Госпогранслужба Украины в Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T11:24
2024-09-06T11:49
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинские уклонисты пытались сбежать в Белоруссию через минное поле, сообщила Госпогранслужба Украины в Telegram-канале."Группа мужчин планировала незаконно пересечь линию государственной границы с Республикой Беларусь через заминированную местность", — говорится в публикации.Судя по приложенному видео, пограничники задержали пять человек.Ведомство неоднократно сообщало о попытках нежелающих пополнять ряды ВСУ скрыться через западную границу в Польше, Молдавии, Венгрии и Словакии. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, подписан указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность — до пяти лет заключения.
https://ria.ru/20240529/uklonisty-1949226643.html
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в мире, украина, белоруссия, польша, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Белоруссия, Польша, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Украинские уклонисты начали бежать в Белоруссию

Украинские уклонисты начали бежать в Белоруссию через заминированную местность

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие десантных войск Белоруссии патрулируют белорусско-украинскую границу
Военнослужащие десантных войск Белоруссии патрулируют белорусско-украинскую границу - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащие десантных войск Белоруссии патрулируют белорусско-украинскую границу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинские уклонисты пытались сбежать в Белоруссию через минное поле, сообщила Госпогранслужба Украины в Telegram-канале.
"Группа мужчин планировала незаконно пересечь линию государственной границы с Республикой Беларусь через заминированную местность", — говорится в публикации.
Судя по приложенному видео, пограничники задержали пять человек.
Ведомство неоднократно сообщало о попытках нежелающих пополнять ряды ВСУ скрыться через западную границу в Польше, Молдавии, Венгрии и Словакии.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, подписан указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность — до пяти лет заключения.
Украинские пограничники на месте обнаружения тел уклонистов в реке Тиса. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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