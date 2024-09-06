https://ria.ru/20240906/belorussija-1971005270.html
Украинские уклонисты начали бежать в Белоруссию
Украинские уклонисты начали бежать в Белоруссию - РИА Новости, 06.09.2024
Украинские уклонисты начали бежать в Белоруссию
Украинские уклонисты пытались сбежать в Белоруссию через минное поле, сообщила Госпогранслужба Украины в Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T11:24
2024-09-06T11:24
2024-09-06T11:49
в мире
украина
белоруссия
польша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966874515_150:262:2348:1498_1920x0_80_0_0_cb93ff250a4c856d2902e48f6f0f4f97.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинские уклонисты пытались сбежать в Белоруссию через минное поле, сообщила Госпогранслужба Украины в Telegram-канале."Группа мужчин планировала незаконно пересечь линию государственной границы с Республикой Беларусь через заминированную местность", — говорится в публикации.Судя по приложенному видео, пограничники задержали пять человек.Ведомство неоднократно сообщало о попытках нежелающих пополнять ряды ВСУ скрыться через западную границу в Польше, Молдавии, Венгрии и Словакии. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, подписан указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность — до пяти лет заключения.
https://ria.ru/20240529/uklonisty-1949226643.html
украина
белоруссия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966874515_0:0:2075:1556_1920x0_80_0_0_52467fcce136eca8e6c917ab48f0a8fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, белоруссия, польша, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Белоруссия, Польша, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Украинские уклонисты начали бежать в Белоруссию
Украинские уклонисты начали бежать в Белоруссию через заминированную местность
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинские уклонисты пытались сбежать в Белоруссию через минное поле, сообщила Госпогранслужба Украины в Telegram-канале.
"Группа мужчин планировала незаконно пересечь линию государственной границы с Республикой Беларусь через заминированную местность", — говорится в публикации.
Судя по приложенному видео, пограничники задержали пять человек.
Ведомство неоднократно сообщало о попытках нежелающих пополнять ряды ВСУ
скрыться через западную границу в Польше, Молдавии, Венгрии и Словакии.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, подписан указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность — до пяти лет заключения.