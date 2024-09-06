https://ria.ru/20240906/belorussija-1971005270.html

Украинские уклонисты начали бежать в Белоруссию

Украинские уклонисты начали бежать в Белоруссию - РИА Новости, 06.09.2024

Украинские уклонисты начали бежать в Белоруссию

Украинские уклонисты пытались сбежать в Белоруссию через минное поле, сообщила Госпогранслужба Украины в Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T11:24

2024-09-06T11:24

2024-09-06T11:49

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинские уклонисты пытались сбежать в Белоруссию через минное поле, сообщила Госпогранслужба Украины в Telegram-канале."Группа мужчин планировала незаконно пересечь линию государственной границы с Республикой Беларусь через заминированную местность", — говорится в публикации.Судя по приложенному видео, пограничники задержали пять человек.Ведомство неоднократно сообщало о попытках нежелающих пополнять ряды ВСУ скрыться через западную границу в Польше, Молдавии, Венгрии и Словакии. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, подписан указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность — до пяти лет заключения.

https://ria.ru/20240529/uklonisty-1949226643.html

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в мире, украина, белоруссия, польша, владимир зеленский, вооруженные силы украины