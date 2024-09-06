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На плотине Беломорканала восстановили перемычку между шлюзами - РИА Новости, 06.09.2024
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11:56 06.09.2024 (обновлено: 12:02 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/belomorkanal-1971013636.html
На плотине Беломорканала восстановили перемычку между шлюзами
На плотине Беломорканала восстановили перемычку между шлюзами - РИА Новости, 06.09.2024
На плотине Беломорканала восстановили перемычку между шлюзами
Перемычка между шлюзами на плотине Беломорско-Балтийского канала (ББК) восстановлена, проход судов с ограничениями возобновится уже сегодня, а полное... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T11:56
2024-09-06T12:02
россия
роман старовойт
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Перемычка между шлюзами на плотине Беломорско-Балтийского канала (ББК) восстановлена, проход судов с ограничениями возобновится уже сегодня, а полное восстановление судоходства запланировано на 10 сентября, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "В короткие сроки восстановлена строительная перемычка на плотине Беломорканала. Сегодня в 15.00 возобновится судоходство между шлюзами 10 и 11 Беломорканала с ограничением по осадке 2,5 м. Движение было остановлено 29 июля. Пока наполнение бьефа продолжается. Восстановление судоходства без ограничений планируем на 10 сентября. Продолжаем работу!" - сообщил Старовойт.
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россия, роман старовойт
Россия, Роман Старовойт
На плотине Беломорканала восстановили перемычку между шлюзами

Старовойт: перемычка между шлюзами на плотине Беломорканала восстановлена

© "Ространсмодернизация"/TelegramВосстановительные работы на дамбе на Беломорканале в Карелии
Восстановительные работы на дамбе на Беломорканале в Карелии - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© "Ространсмодернизация"/Telegram
Восстановительные работы на дамбе на Беломорканале в Карелии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Перемычка между шлюзами на плотине Беломорско-Балтийского канала (ББК) восстановлена, проход судов с ограничениями возобновится уже сегодня, а полное восстановление судоходства запланировано на 10 сентября, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"В короткие сроки восстановлена строительная перемычка на плотине Беломорканала. Сегодня в 15.00 возобновится судоходство между шлюзами 10 и 11 Беломорканала с ограничением по осадке 2,5 м. Движение было остановлено 29 июля. Пока наполнение бьефа продолжается. Восстановление судоходства без ограничений планируем на 10 сентября. Продолжаем работу!" - сообщил Старовойт.
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