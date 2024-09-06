https://ria.ru/20240906/belgorod-1970987733.html

ВСУ за сутки атаковали 18 населенных пунктов Белгородской области

ВСУ за сутки атаковали 18 населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 06.09.2024

ВСУ за сутки атаковали 18 населенных пунктов Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 18 населенных пунктов Белгородской области, один человек погиб, еще один ранен, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T10:22

2024-09-06T10:22

2024-09-06T10:45

белгородская область

шебекино

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 18 населенных пунктов Белгородской области, один человек погиб, еще один ранен, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 5 сентября украинские войска обстреляли восемь районов области. В общей сложности было выпущено 87 снарядов и зафиксировано 24 атаки с использованием беспилотников. За отчетный день различные разрушения выявлены в четырех многоквартирных домах, 37 частных домовладениях, соцобъекте, 11 транспортных средствах, а также на территориях нескольких производственных предприятий. "В Валуйском городском округе по сёлам Долгое и Старый Хутор совершены атаки с помощью 3 БПЛА… В Волоконовском районе по хутору Плотвянка с беспилотника сброшено 5 боеприпасов. Обошлось без последствий. В Грайворонском городском округе посёлок Горьковский, а также сёла Безымено, Дроновка, Мокрая Орловка и Сподарюшино атакованы с помощью 26 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 3 беспилотников. Без пострадавших и повреждений. В Краснояружском районе село Вязовое подверглось 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 7 боеприпасов", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе три населенных пункта подверглись атакам с помощью 14 боеприпасов и 2 БПЛА. В Борисовском районе по сёлам Грузское и Цаповка выпущено 8 боеприпасов и 3 дрона. В Ракитянском районе по посёлку Ракитное зафиксирован прилёт боеприпаса. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка выпущен 31 боеприпас в ходе 4 обстрелов и совершены атаки с помощью 7 беспилотников. В результате очередного удара по городу Шебекино погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. В селе Новая Таволжанка в результате вражеского обстрела был ранен мужчина", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240905/belgorod-1970683440.html

https://ria.ru/20240903/zaderzhanie-1970289714.html

белгородская область

шебекино

белгородский район

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белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков