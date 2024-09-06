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В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 06.09.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T02:15
2024-09-06T02:15
2024-09-06T02:15
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
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безопасность
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 2.01 мск. Через 6 минут Гладков сообщил об ее отмене. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгородская область, вячеслав гладков, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Безопасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Губернатор Гладков: в Белгородской области отменили ракетную опасность