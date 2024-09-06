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Байден по ошибке заявил, что ездил в КНДР - РИА Новости, 06.09.2024
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01:42 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/bayden-1970942993.html
Байден по ошибке заявил, что ездил в КНДР
Байден по ошибке заявил, что ездил в КНДР - РИА Новости, 06.09.2024
Байден по ошибке заявил, что ездил в КНДР
Президент США Джо Байден во время выступления в штате Висконсин по ошибке заявил о том, что побывал в Северной Корее ради переговоров по строительству заводов... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T01:42
2024-09-06T01:42
в мире
сша
висконсин
южная корея
джо байден
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления в штате Висконсин по ошибке заявил о том, что побывал в Северной Корее ради переговоров по строительству заводов для производства микрочипов на американской территории. "Мы провели закон о чипах и науке, который позволил вернуться компаниям со всего мира. Еще не так много лет назад у нас было 40% мирового рынка, но теперь мы опустились до нуля. Страны, по которым я ездил, от Северной Кореи, как бы то ни было, Южной Кореи, по всему миру, чтобы получить заводы по производству компьютерных чипов", - сказал он со сцены участникам мероприятия. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. На этом фоне проведенный в июле опрос социологической компании Rasmussen Reports и аналитического центра Heartland Institute показал, что более половины американцев считают ухудшение состояния здоровья президента США угрозой безопасности страны. Байден 21 июля сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которая уже получила номинацию Демократической партии США для участия в выборах главы государства 5 ноября.
https://ria.ru/20240903/bajden-1970353184.html
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сша
висконсин
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в мире, сша, висконсин, южная корея, джо байден, камала харрис
В мире, США, Висконсин, Южная Корея, Джо Байден, Камала Харрис
Байден по ошибке заявил, что ездил в КНДР

Байден по ошибке заявил, что ездил в КНДР для обсуждения производства микрочипов

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления в штате Висконсин по ошибке заявил о том, что побывал в Северной Корее ради переговоров по строительству заводов для производства микрочипов на американской территории.
"Мы провели закон о чипах и науке, который позволил вернуться компаниям со всего мира. Еще не так много лет назад у нас было 40% мирового рынка, но теперь мы опустились до нуля. Страны, по которым я ездил, от Северной Кореи, как бы то ни было, Южной Кореи, по всему миру, чтобы получить заводы по производству компьютерных чипов", - сказал он со сцены участникам мероприятия.
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Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
На этом фоне проведенный в июле опрос социологической компании Rasmussen Reports и аналитического центра Heartland Institute показал, что более половины американцев считают ухудшение состояния здоровья президента США угрозой безопасности страны.
Байден 21 июля сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которая уже получила номинацию Демократической партии США для участия в выборах главы государства 5 ноября.
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В миреСШАВисконсинЮжная КореяДжо БайденКамала Харрис
 
 
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