https://ria.ru/20240906/bagreeva-1971031361.html

Багреева: экспертиза правовых актов в Москве сэкономила 700 млн рублей

Багреева: экспертиза правовых актов в Москве сэкономила 700 млн рублей - РИА Новости, 06.09.2024

Багреева: экспертиза правовых актов в Москве сэкономила 700 млн рублей

Экспертиза правовых актов в Москве и связанные с ней изменения в нормативные документы помогли сэкономить городу и бизнесменам 700 миллионов рублей с начала... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:00

2024-09-06T13:00

2024-09-06T13:00

москва

мария багреева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936604_0:70:2833:1664_1920x0_80_0_0_9a048823574a960976779492a6af78df.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Экспертиза правовых актов в Москве и связанные с ней изменения в нормативные документы помогли сэкономить городу и бизнесменам 700 миллионов рублей с начала 2023 года, заявила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.Как отметила заммэра на круглом столе, прошедшем в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", экспертиза является одной из мер, помогающей обеспечить благоприятные условия работы для предпринимателей."Экспертиза позволяет проанализировать экономические последствия требований и регламентов взаимодействия с государством, действующих для бизнеса. При выявлении избыточных процедур даются рекомендации об их упрощении или отмене. С начала 2023 года благодаря снижению административных барьеров экономия столичного бизнеса и органов власти составила около 700 миллионов рублей, в том числе свыше 500 миллионов рублей – это экономия бизнеса, прежде всего малого и среднего", – приводятся слова Багреевой в сообщении департамента экономической политики и развития столицы.Положительный эффект в том числе достигается за счет уменьшения срока административных процедур, а также числа документов, необходимых для получения соответствующих разрешений, уточняется в сообщении.В нем также указывается, что процедуру оценки воздействия нормативных актов в Москве усовершенствовали в 2023 году, в том числе с помощью представителей бизнеса. "За полтора года от бизнеса поступило около 400 предложений по корректировке правового регулирования, из которых больше половины реализовано совместно с профильными органами власти Москвы", - добавляется в сообщении.В нем отмечается, что на круглом столе обсуждалось, какую роль играет бизнес в нормативном регулировании, какие цифровые инструменты можно применять для совместного взаимодействия предпринимателей и власти.

https://ria.ru/20240904/bagreeva-1970360934.html

https://ria.ru/20240822/oborot-1967681704.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мария багреева