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Багреева: экспертиза правовых актов в Москве сэкономила 700 млн рублей - РИА Новости, 06.09.2024
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13:00 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/bagreeva-1971031361.html
Багреева: экспертиза правовых актов в Москве сэкономила 700 млн рублей
Багреева: экспертиза правовых актов в Москве сэкономила 700 млн рублей - РИА Новости, 06.09.2024
Багреева: экспертиза правовых актов в Москве сэкономила 700 млн рублей
Экспертиза правовых актов в Москве и связанные с ней изменения в нормативные документы помогли сэкономить городу и бизнесменам 700 миллионов рублей с начала... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:00
2024-09-06T13:00
москва
мария багреева
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Экспертиза правовых актов в Москве и связанные с ней изменения в нормативные документы помогли сэкономить городу и бизнесменам 700 миллионов рублей с начала 2023 года, заявила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.Как отметила заммэра на круглом столе, прошедшем в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", экспертиза является одной из мер, помогающей обеспечить благоприятные условия работы для предпринимателей."Экспертиза позволяет проанализировать экономические последствия требований и регламентов взаимодействия с государством, действующих для бизнеса. При выявлении избыточных процедур даются рекомендации об их упрощении или отмене. С начала 2023 года благодаря снижению административных барьеров экономия столичного бизнеса и органов власти составила около 700 миллионов рублей, в том числе свыше 500 миллионов рублей – это экономия бизнеса, прежде всего малого и среднего", – приводятся слова Багреевой в сообщении департамента экономической политики и развития столицы.Положительный эффект в том числе достигается за счет уменьшения срока административных процедур, а также числа документов, необходимых для получения соответствующих разрешений, уточняется в сообщении.В нем также указывается, что процедуру оценки воздействия нормативных актов в Москве усовершенствовали в 2023 году, в том числе с помощью представителей бизнеса. "За полтора года от бизнеса поступило около 400 предложений по корректировке правового регулирования, из которых больше половины реализовано совместно с профильными органами власти Москвы", - добавляется в сообщении.В нем отмечается, что на круглом столе обсуждалось, какую роль играет бизнес в нормативном регулировании, какие цифровые инструменты можно применять для совместного взаимодействия предпринимателей и власти.
https://ria.ru/20240904/bagreeva-1970360934.html
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москва, мария багреева
Москва, Мария Багреева

Багреева: экспертиза правовых актов в Москве сэкономила 700 млн рублей

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Экспертиза правовых актов в Москве и связанные с ней изменения в нормативные документы помогли сэкономить городу и бизнесменам 700 миллионов рублей с начала 2023 года, заявила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Как отметила заммэра на круглом столе, прошедшем в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", экспертиза является одной из мер, помогающей обеспечить благоприятные условия работы для предпринимателей.
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"Экспертиза позволяет проанализировать экономические последствия требований и регламентов взаимодействия с государством, действующих для бизнеса. При выявлении избыточных процедур даются рекомендации об их упрощении или отмене. С начала 2023 года благодаря снижению административных барьеров экономия столичного бизнеса и органов власти составила около 700 миллионов рублей, в том числе свыше 500 миллионов рублей – это экономия бизнеса, прежде всего малого и среднего", – приводятся слова Багреевой в сообщении департамента экономической политики и развития столицы.
Положительный эффект в том числе достигается за счет уменьшения срока административных процедур, а также числа документов, необходимых для получения соответствующих разрешений, уточняется в сообщении.
В нем также указывается, что процедуру оценки воздействия нормативных актов в Москве усовершенствовали в 2023 году, в том числе с помощью представителей бизнеса. "За полтора года от бизнеса поступило около 400 предложений по корректировке правового регулирования, из которых больше половины реализовано совместно с профильными органами власти Москвы", - добавляется в сообщении.
В нем отмечается, что на круглом столе обсуждалось, какую роль играет бизнес в нормативном регулировании, какие цифровые инструменты можно применять для совместного взаимодействия предпринимателей и власти.
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