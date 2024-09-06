https://ria.ru/20240906/artilleriya-1970951431.html
Артиллеристы уничтожили подразделение ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы уничтожили подразделение ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 06.09.2024
Артиллеристы уничтожили подразделение ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" ульяновских артиллеристов-десантников уничтожил скопление украинских пехотинцев в укрытии на правом берегу Днепра,... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T05:04
2024-09-06T05:04
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ГЕНИЧЕСК, 6 сен - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" ульяновских артиллеристов-десантников уничтожил скопление украинских пехотинцев в укрытии на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружила на побережье Днепра оборудованное в земле укрытие, в котором расположилось одно из подразделений ВСУ. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. После получения данных по цели артиллеристы-десантники нанесли огневое поражение противнику, уничтожив временное расположение подразделения вместе с личным составом отделения пехоты ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. По завершении выполнения боевой задачи расчеты замаскировали орудие и убыли в укрытие. На каховском направлении в Херсонской области подразделения ульяновских десантников из состава группировки войск "Днепр" продолжают активные боевые действия, выдавливая противника из островной зоны дельты Днепра и уничтожая его на правобережье реки. Большую роль в этом играют воины гвардейского артиллерийского полка ульяновского гвардейского соединения ВДВ, которые своим огнем постоянно поддерживают штурмовые группы десантников при зачистке островов от украинских формирований. Кроме того, артиллеристы-десантники успешно ведут контрбатарейную борьбу с противником, а также уничтожают их подразделения на правом берегу Днепра.
https://ria.ru/20240905/kurskaya_oblast-1970922067.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы уничтожили подразделение ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет "Мста-Б" уничтожил подразделение ВСУ в укрытии на правом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК, 6 сен - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" ульяновских артиллеристов-десантников уничтожил скопление украинских пехотинцев в укрытии на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружила на побережье Днепра оборудованное в земле укрытие, в котором расположилось одно из подразделений ВСУ. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. После получения данных по цели артиллеристы-десантники нанесли огневое поражение противнику, уничтожив временное расположение подразделения вместе с личным составом отделения пехоты ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
По завершении выполнения боевой задачи расчеты замаскировали орудие и убыли в укрытие.
На каховском направлении в Херсонской области подразделения ульяновских десантников из состава группировки войск "Днепр" продолжают активные боевые действия, выдавливая противника из островной зоны дельты Днепра и уничтожая его на правобережье реки.
Большую роль в этом играют воины гвардейского артиллерийского полка ульяновского гвардейского соединения ВДВ, которые своим огнем постоянно поддерживают штурмовые группы десантников при зачистке островов от украинских формирований.
Кроме того, артиллеристы-десантники успешно ведут контрбатарейную борьбу с противником, а также уничтожают их подразделения на правом берегу Днепра.