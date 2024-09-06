https://ria.ru/20240906/armija-1971014164.html

Армия Израиля за полторы недели ликвидировала 14 радикалов

Армия Израиля за полторы недели ликвидировала 14 радикалов - РИА Новости, 06.09.2024

Армия Израиля за полторы недели ликвидировала 14 радикалов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за полторы недели ликвидировала 14 радикалов, задержала 30 подозреваемых и обезвредила около 30 взрывных устройств в районе города РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T11:59

2024-09-06T11:59

2024-09-06T11:59

в мире

израиль

западный берег реки иордан

рафах (провинция)

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за полторы недели ликвидировала 14 радикалов, задержала 30 подозреваемых и обезвредила около 30 взрывных устройств в районе города Дженин на территории Западного берега реки Иордан в рамках контртеррористической операции, сообщила в пятницу пресс-служба армии. "На данный момент ликвидировано 14 террористов, задержано более 30 подозреваемых, обезврежено около 30 взрывных устройств, заложенных под дорогами, и нанесено четыре авиаудара по этому району", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что израильские войска уничтожили множество объектов террористической инфраструктуры, среди которых была лаборатория по производству взрывных устройств и оружейный склад, расположенный под зданием мечети. Также солдаты ЦАХАЛ обнаружили и конфисковали большое количество оружия. По данным военных, в ходе контртеррористической операции также был ликвидирован Уасам Хазэм глава ячейки палестинского движения ХАМАС на Западном берегу. Ранее СМИ сообщали, что израильские силы покинули лагерь беженцев в Дженине. При этом армейская пресс-служба сообщает, что операция все еще продолжается. Как сообщают военные, за 11 месяцев эскалации в зоне палестино-израильского конфликта на Западном берегу были арестованы порядка 5 тысяч разыскиваемых палестинцев, из которых чуть менее половины имеют связи с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240904/izrail-1970481538.html

https://ria.ru/20240830/izrail-1969409885.html

https://ria.ru/20240830/izrail-1969374282.html

израиль

западный берег реки иордан

рафах (провинция)

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в мире, израиль, западный берег реки иордан, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году