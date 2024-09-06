https://ria.ru/20240906/alaudinov-1970942467.html

Алаудинов рассказал про обстановку в Курской области

Алаудинов рассказал про обстановку в Курской области - РИА Новости, 06.09.2024

Алаудинов рассказал про обстановку в Курской области

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что противник "выжигается"... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T01:25

2024-09-06T01:25

2024-09-06T01:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

брянская область

апты алаудинов

владимир путин

валерий герасимов

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что противник "выжигается" на кореневском направлении в Курской области, на том участке отлично выстроена оборона российских сил. "Хочу сказать про направление справа от нас - кореневское. Направление на том участке, скажу тоже, что ребята очень хорошо уже выстроили линию обороны. Хочу отметить, что у них там тоже, они выжигают противника, работа идет активно", - сказал Алаудинов на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он добавил, что на курском направлением противник уничтожается ежедневно. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240905/kurskaya_oblast-1970922067.html

https://ria.ru/20240905/spetsoperatsiya-1970930301.html

россия

курская область

брянская область

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безопасность, россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф